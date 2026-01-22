Lo que no se vio del quinto día en el Open de Australia: la cerveza de Wawrinka, los dramas de Badosa y Tsitsipas y el enganchón de Osaka

El quinto día en el Open de Australia ha dejado momentos históricos, unos para bien y otros para mal. Este jueves se han disputado los últimos partidos de segunda ronda, con alguna sorpresa tanto en el cuadro masculino como femenino. Estos son los mejores momentos de la jornada, con nombres como Stan Wawrinka, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas y Naomi Osaka como protagonistas.

¡Una cerveza para Wawrinka!

Si en esta jornada, alguien se merece una cerveza, ese es Stan Wawrinka. El tenista suiza hizo historia, ganando su duelo de segunda ronda en casi cinco horas y convirtiéndose en el jugador más veterano en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde 1978. Todo esto a sus más de 40 años y en el último año de su carrera profesional. Un final precioso en Australia.

Después, en la entrevista a pie de pista, hizo estallar de risa a la grada cuando se le preguntó sobre su recuperación tras este esfuerzo. "Una sensación increíble, no sé como me voy a recuperar porque ha sido un partido muy largo. Al principio a alguien se le cayó una cerveza así que me tomaré una. Me la merezco", reconoció el suizo, que se medirá a Taylor Fritz el próximo sábado.

Drama para Badosa... y Tsitsipas

Paula Badosa no tuvo su día. No llegaba en el mejor momento al Open de Australia, después de un parón a final de temporada para recuperarse tanto físicamente como mentalmente, y perdió en un duelo en el que partía como favorita. Muchos errores no forzados y la sensación de todavía no estar ni siquiera cerca de su nivel habitual. La caída en el ranking es el resultado más doloroso: del número 26 al 64.

Ya es coincidencia que suceda el mismo día, pero muy similar es la situación de Stefanos Tsitsipas, que también cayó en segunda ronda del Open de Australia, donde llegó a ser finalista. El griego sigue arrastrando problemas físicos, aunque esta vez no fue la espalda sino el pie, y se despide en la primera semana del Grand Slam. Sigue en caída libre en el ranking, ahora en el número 32.

Enganchón entre Osaka y Cirstea

El partido entre Osaka y Cirstea fue muy competido, con la japonesa celebrando con fuertes gritos los puntos importantes. "¡Come on!", exclamaba constantemente Naomi. Unas voces que no gustaron nada a la jugadora rumana, que le recriminó esa actitud en el saludo en la red. En la entrevista después del partido, la jugadora asiática explicó los motivos del enfado de Cirstea.

"Aparentemente el motivo fue que grité muchas veces "¡Come on!". Una actitud que le molestó. Igualmente, es una gran jugadora. Creo que era su último Open de Australia. Siento que estuviera enfadada por eso", zanjó Osaka, que no quiso entrar al trapo. La japonesa sigue adelante en el primer Grand Slam del año y se enfrentará en tercera ronda a Maddison Inglis.