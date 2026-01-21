Lo que no se vio del cuarto día de Melbourne: el enfado de Alcaraz, los insultos a Davidovich y el increíble diluvio en Australia

El cuarto día de Open de Australia dejó más momentos para el recuerdo. Casualmente, los tenistas españoles fueron los protagonistas de esta jornada, mostrando sus emociones en la pista y dejando episodios de todo tipo. Eso sí, tanto Carlos Alcaraz como Alejandro Davidovich ganaron sus partidos y están en tercera ronda. Además, les dio tiempo a evitar un diluvio universal en Melbourne.

Davidovich, contra el público: "Gilipollas"

El tenista malagueño estuvo mucho tiempo en pista, alrededor de cuatro horas, y eso da para mucho. Sobre todo si no tienes a todo el público a tu favor, o al menos viendo el encuentro de manera neutral. Primero, los gritos de un chico desde la grada desquiciaron a 'Foki', que no dudó en responder a unos cánticos a favor de su rival, el estadounidense Reilly Opelka.

"¡USA, USA!", gritaba el aficionado desde la grada. "¿Qué dices de USA, ¡gilipollas!?", recriminó Davidovich dirigiéndose al banquillo. Un episodio algo cómico, con Davidovich enfadado y Opelka levantando el pulgar a su seguidor, agradeciéndole el gesto. En ese momento, el español dominaba el partido con margen, pero todo se complicó a partir del tercer set. En el quinto, pudo solventar la tarea y gritar al cielo de Melbourne.

Cabreo considerable de Alcaraz

El número uno del mundo volvió a ganar en segunda ronda sin ceder ni un solo set, pero la tensión fue máxima. El español, que tuvo un inicio de partido duro ante un combativo Hanfmann, se enfadó y mucho después de un punto y empezó a gritarse a sí mismo y hacia su entrenador, que sonreía ante la situación. No fue el mejor día del español, pero consiguió una victoria de mérito.

A mitad del segundo set, con el marcador y el panorama ya muy a favor de Alcaraz, uno de los asistentes se atrevió a dejar ir un grito justo antes del servicio del murciano, que tuvo que parar incluso para reírse tras escuchar el "Carlos Nadal" que dejó ir la persona en cuestión. Enfados y risas durante un encuentro que rozó las tres horas. Las emociones de los españoles a flor de piel.

La cara de incredulidad de Zverev ante el diluvio

Alexander Zverev dominaba el tercer set, después de la igualdad en los dos anteriores, y salía con toda la tranquilidad del mundo a pista tras un descanso. Tocando la raqueta y comprobando que estaba bien el cordaje, de repente empiezan a caerle gotas. En cuestión de segundos, las gotas se convierten en un chorro de agua, como si procediera de un grifo. El alemán, incrédulo, y Muller, su rival, corriendo a refugiarse.

Todos los partidos tuvieron que detenerse durante unos minutos. A pesar de que las pistas principales cuentan con techo, la lluvia fue tan repentina que no dio tiempo a maniobrar. De momento, el tiempo se está portando muy bien en una zona en la que en cualquier momento puede asomar una tormenta. Esperamos que siga así los próximos días.

Todos los protagonistas, tanto Alcaraz, como Davidovich y como Zverev, están en la siguiente ronda y siguen su camino en el Open de Australia. Ahora, tendrán un día descanso antes de volver a la acción el próximo viernes. El domingo puede ser muy especial en España si sus tenistas vencen, ya que se cruzarían en los octavos de final del torneo.