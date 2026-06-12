El vídeo a lo Rocky de Alcaraz que enciende el optimismo sobre su regreso

Las noticias sobre Carlos Alcaraz llegan en cuentagotas desde su lesión en la muñeca que lo tiene apartado desde el pasado mes abril, cuando se retiró del Barcelona Open. Apenas unos comunicados para explicar que no iba a estar ni en Roland Garros ni tampoco en Wimbledon y alguna que otra reciente publicación en sus redes sociales, donde hace ya algunos días le vimos dar sus primeros pasos en pista con la esperanza de poderle ver pronto competir.

Ahora, nuevamente en redes sociales, se ha podido ver al tenista murciano en otro paso más en su recuperación. Esta vez en el Instagram de su preparador físico, Albert Lledó, que mostró un vídeo de ellos dos corriendo en un polígono. Un detalle que se puede apreciar en el vídeo es que Carlitos luce su muñeca descubierta, sin ningún tipo de protección.

Durante las distintas fases de la lesión, al tenista se le ha ido viendo con muñequeras de distinto tipo y distinta protección, algo que ahora parece que ya no es necesario y que sería un paso de gigante en la fase de poder volver ya a entrenar en pisa.

La idea de Alcaraz es poder empezar a golpear durante las próximas semanas con su mano derecha. En uno de los vídeos que mostró recientemente se vio como ya daba algunos raquetazos con su mano izquierda, además de dejar claro que ha usado todo este tiempo para ir mejorando su condición física, algo que queda patente en el vídeo subido por su preparador, donde se le ve tan en forma o más que habitualmente.

Habrá que seguir esperando para poder volver a ver a Carlitos en pista, aunque parece ser que los plazos que han ido saliendo se van cumpliendo, con la esperanza de que sea en la gira previa al US Open cuando se confirme su regreso.

Los torneos de Canadá o Cincinnati podrían ser opción realista, aunque ya ha quedado claro durante todo este tiempo que las predicciones sobre los posibles plazos de su vuelta no son más que especulaciones y que solo él y su equipo saben bien como y cuando van a reaparecer.

Sea como sea, siempre es buena noticia poder ver que la recuperación de Alcaraz sigue su curso.