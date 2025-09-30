La vida de Fritz al descubierto: entrenamiento ‘a lo Cristiano Ronaldo’, su romance con una influencer y la boda a los 18 años

Este martes a las 11:00 arranca la final del ATP 500 de Tokio. Alcaraz buscará ganar su octavo título del año pero delante tendrá a su último verdugo, Taylor Fritz. El estadounidense logró ganar a Alcaraz hace apenas 10 días en la Laver Cup, por lo que el español afronta este duelo como una revancha.

Fritz es uno de los muchos jugadores que la ATP promocionó como uno de los nuevos 'Next Gen', y con tan solo 15 años su vida ha pasado por muchas situaciones. Al alcanzar la mayoría de edad, el tenista estadounidense decidió dar un paso importante en su vida personal y se casó con la también jugadora Raquel Pedraza, con quien había establecido un vínculo desde su etapa júnior en París. La pareja pronto dio la bienvenida a su hijo Jordan, un evento que llevó a Pedraza a alejarse temporalmente de la WTA para dedicarse a la maternidad.

El cambio de mentalidad

Sin embargo, la relación no perduró y ambos se separaron poco tiempo después, marcando un capítulo breve pero significativo en la vida del joven deportista. Este episodio personal coincidió con una etapa destacada en su carrera como juvenil, donde logró importantes hitos, incluyendo el título del US Open y la final de Roland Garros, enfrentando en ambas ocasiones a su compatriota Tommy Paul.

Durante sus años de formación, compartió entrenamientos y residencia en Boca Raton, Florida, junto a Paul y a Reilly Opelka, consolidando una rutina de preparación intensa que contribuyó a su rápida proyección en el tenis profesional. Estas experiencias le permitieron crecer tanto en el aspecto técnico como en el competitivo.

Una nueva vida con una influencer

En el ámbito personal y mediático, su camino se cruzó con la influencer Morgan Riddle, quien documenta su día a día en torneos a través de TikTok, mostrando la faceta más cercana y cotidiana del tenista. Además, Fritz se destacó por ser uno de los pioneros en mostrar su vida a través de la serie documental 'Break Point' en Netflix, acercando a los aficionados al mundo detrás de la cancha.

El talento por el tenis no surge de la nada, y en su caso, proviene de una sólida herencia familiar. Su madre, Kathy May Fritz, alcanzó el top 10 del ranking de la WTA en 1977, mientras que su padre, Guy Fritz, llegó hasta la posición 301 en el circuito profesional. Esta influencia genética y entorno familiar fueron determinantes en su desarrollo como jugador.

Más allá de las raquetas, Fritz también es un apasionado del deporte en general. Aunque su corazón está ligado al tenis, disfruta siguiendo el fútbol europeo y alguna que otra vez ha confirmado que es aficionado del Manchester United y del Real Madrid. Su admiración por el club inglés se ha manifestado en diversas ocasiones, destacando su devoción por Cristiano Ronaldo, a quien considera una fuente de inspiración.

Fritz ha expresado que valora profundamente la confianza y la ética de trabajo de Ronaldo, características que también busca reflejar en su propia carrera deportiva. De hecho, en más de una ocasión, ha compartido su rutina de pesas y de sueño, como la del portugués.

Fanático de los eSports

El joven deportista ha sabido equilibrar su vida profesional con otros intereses, destacándose en el mundo de los videojuegos. Entre sus favoritos se encuentran títulos como Fortnite, Call of Duty Black Ops 2 y World of Warcraft, actividades que le permiten desconectar y divertirse fuera de las competencias.

Además, Fritz ha dado un paso más allá como inversor, apoyando a la industria de los deportes electrónicos. Participa en la propiedad de un equipo de la liga profesional de Call of Duty, los London Ravens, lo que demuestra su interés en combinar entretenimiento, tecnología y negocio, diversificando sus actividades más allá del tenis.