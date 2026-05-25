Victoria de mérito de Carreño; Despedida amarga para Bautista

Más allá de Rafa Jódar, la jornada de Roland Garros de este lunes vino repleta de acción de tenistas españoles, con resultados dispares en ambos cuadros.

Entre ellos, la victoria de prestigio de Pablo Carreño, que a sus 34 años derrotó en el infierno de calor que atraviesa París en su entrada en Roland Garros al checo Jiri Lehecka, 6-3, 7-6(3) y 6-3, en un gran partido del asturiano, que alcanza la segunda ronda del Grand Slam parisiense por novena vez en su carrera.

En busca de buenas sensaciones, tras una modesta gira de tierra batida en la que se apuntó a torneos menores, como Murcia, que ganó, o Alicante, donde fue finalista, pero no tuvo tan buenos resultados en los de más prestigio, Carreño avanza en un torneo en el que su techo está en los cuartos de final que alcanzó en 2017 y 2020.

En el camino a la tercera ronda, que sería la sexta en su carrera en París, el doble finalista del Abierto de Estados Unidos se medirá al ganador del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinakis y el francés Terence Atmane.

No tuvo la misma suerte Roberto Bautista Agut, que en su último Roland Garros se despide sin ganar un solo set ante Nakashima. En su última temporada en las pistas, el español se despidió en la primera ronda de Roland Garros, torneo en el que en 2016 y 2017 alcanzó los octavos de final.

En su decimotercera participación en el Grand Slam de tierra batida, el levantino firmó su tercera derrota consecutiva en primera ronda, ante el estadounidense Brandon Nakashima, 35 del 'ranking', por 6-2, 7-5 y 6-2.

Una despedida amarga de un tenista que alcanzó su techo en cuartos de final en el Abierto de Australia de 2019.

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Pero sus resultados en los últimos años, marcados por las lesiones, han estado muy por debajo de los que firmaba en sus mejores años y hace unos meses anunció su retirada al término de este curso.