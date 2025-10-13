El 'viaje de paz' de Paula Badosa en Indonesia tras su ruptura con Stéfanos Tsitsipás

Paula Badosa sigue desconectando de todo lo que le rodea. La tenista catalana anunció el último mes que no iba a competir por lo que quedaba de año debido a las múltiples lesiones que arrastraba. “Seguiré encontrando la manera de volver”, afirmó dos días después de su último abandono, en la pista de Pekín. De esta forma, dio como finalizada la temporada para centrarse en la próxima.

El año había comenzado con buenas sensaciones para Badosa, quien alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia. Sin embargo, los problemas físicos reaparecieron: una lesión en la espalda y una rotura en el músculo psoas durante la gira de césped truncaron su progresión. Tras varios intentos de regreso, un nuevo contratiempo en el WTA 1000 de Beijing la obligó a abandonar la competición, sumando un nuevo retiro en su carrera.

Un viaje 'mental'

La tenista, tras separarse de Tsitsipás, decidió hacer un paso al lado de su rutina y marcharse de vacaciones a Indonesia, un lugar remoto a todo para disfrutar de unas vacaciones. Concretamente, viajó a Bali, junto a su madre, su hermana Jana y su amiga de la infancia Claudia Taberner, lo que Badosa lo catalogó como un viaje “increíble”, subrayando el valor de las personas y los lugares que ayudan a curar heridas profundas.

En las imágenes compartidas, la tenista aparece tranquila y sonriente, disfrutando de la naturaleza y alejada del estrés del circuito profesional. “Hay lugares y personas que sanan, y este fue uno de esos momentos. Un viaje inolvidable junto a mi equipo de siempre. Los quiero. PD: Indonesia se quedó con mi corazón”, expresó la deportista española, dejando ver cuánto significó este descanso para recuperar energías y reencontrarse consigo misma tras una etapa complicada en su carrera.

El aspecto más personal de este periodo coincidió con su separación de Stefanos Tsitsipas, con quien mantenía una relación desde junio de 2023. La pareja, una de las más comentadas del mundo del tenis, dejó de seguirse en redes sociales en julio, y allegados a ambos confirmaron la ruptura.

Según esas fuentes, la decisión estuvo influida por el momento difícil que atravesaban en lo deportivo, aunque se trató de una separación amistosa, sin conflictos externos ni terceras personas, según publicó la revista ¡Hola!. La noticia llegó después de sus tempranas eliminaciones en Wimbledon, en un contexto en el que tanto Badosa como Tsitsipas arrastraban lesiones que les impedían rendir al máximo nivel.

Paula Badosa junto a su familia y mejor amiga en Bali / @paulabadosa

Un posible regreso en 2026

En los últimos meses, la jugadora española había acumulado varios abandonos en torneos importantes: se retiró en Mérida (México) en marzo, no disputó la tercera ronda del WTA 1000 de Miami, renunció a competir en el WTA 1000 de Madrid y cayó en la primera ronda de Wimbledon. De cara al futuro, la tenista no descarta volver a la competición en 2026, siempre que su cuerpo y su mente estén preparados.

Mientras tanto, su retiro temporal en Bali marca un punto de inflexión, un momento para reconectarse con lo esencial y valorar la importancia de rodearse de quienes brindan apoyo en los momentos más desafiantes de la vida deportiva.