TENIS
Camino de rosas para Alcaraz en el US Open
La retirada de Shelton por una lesión en el hombro allana el cuadro para el murciano en Flashing Meadows
Carlos Alcaraz saltó ayer dos obstáculos de una tacada. El murciano superó con contundencia al italiano Darderi y vio desde el hotel como su posible rival en cuartos, el estadounidense Ben Shelton, tenía que abandonar su encuentro frente a Adrian Mannarino por una lesión en el hombro izquierdo.
De hacer los deberes contra Arthur Rinderknech este domingo, el tenista de El Palmar se mediría al ganador del Mannarino-Lehecka, que se enfrentarán en octavos sabiendo que su oponente, si se cumplen los pronósticos, será Alcaraz.
Adiós entre lágrimas
Ben Shelton se retiró entre lágrimas de la pista Arthur Ashe, después de sufrir un resbalón en el punto final del tercer set que le dejó el hombro maltrecho, que se acabó adjudicando con un gran golpe final. El estadounidense, una de las grandes esperanzas locales en el US Open, trató de continuar a pesar del gran dolor que padecía. Siguió jugando en la cuarta manga, cuando vencía por 2-1, y la perdió con el mismo resultado frente a Mannarino, número 77 del mundo. Pero seguía con dolor y, antes del arranque del set decisivo, fue obligado a renunciar cuando habían pasado tres horas y diez minutos.
Mannarino será rival del checo Jiri Lehecka en octavos, después de que este eliminara al belga Raphael Collignon por un triple 6-4. De este cruce saldrá el rival de Alcaraz, si el murciano gana su duelo de octavos contra el francés Arthur Rinderknech, verdugo en segunda ronda del español Alejandro Davidovich.
- Todos pendientes de Fermín
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado de fichajes, hoy 29 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Vía libre para Vinicius
- La sorprendente imagen de Laporta en el Spotify Camp Nou
- Preocupación por la rodilla Gavi
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Isi enciende las alarmas sobre el césped de Vallecas