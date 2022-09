Vergüenza mundial: Dos tenistas se pelean tras el saludo final

Corentin Moutet y Adrian Andreev protagonizaron un lamentable suceso al terminar un encuentro de los octavos de final de la Challenger de Orléans "Me dijo que me esperaba a la salida, algo que hice", explicó el francés en su cuenta de Instagram tras finalizar el choque

Dos tenistas terminaron peleándose en el día de ayer tras finalizar su duelo de los octavos de final de la Challenger de Orléans. Corentin Moutet y Adrian Andreev fueron los protagonistas de un desafortunado desencuentro que se encendió del todo en el momento del saludo final entre ambos.

La encajada de manos ya de por sí tuvo una fuerza desmedida. Acto seguido, ambos chocaron con la zona entre el hombro y el pecho. Allí es cuando la tensión llegó a sus máximos hasta tal punto que llegaron a las manos, de modo que el juez de silla tuvo que intervenir para separarlos, tratar de tranquilizarlos y asegurar que la situación no fuera a peor.

Al terminar el partido, el tenista francés dio su versión de los hechos. "No quiero disculparme por lo que sucedió al final del partido. Cuando un jugador se permite decirme "jódete" dos veces mientras me mira a los ojos, no puedo evitar hacerle entender a mi manera que no son cosas que puedan hacerse. También me dijo que me esperaba a la salida, algo que hice", explicó Moutet.