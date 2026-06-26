Dónde ver el sorteo de Wimbledon 2026 hoy: a qué hora es y cómo ver en directo desde España

Wimbledon celebra este viernes el sorteo de su cuadro principal, a las 11:00 horas de España, en las instalaciones del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. La fase principal del tercer 'Grand Slam' de la temporada arrancará el lunes 29 de junio y se prolongará hasta el domingo 12 de julio.

La baja de Carlos Alcaraz, aún recuperándose de una lesión en la muñeca derecha que le impide defender su título, convierte a Jannik Sinner en el principal candidato al título. El italiano llega al torneo como vigente campeón y número uno del mundo.

Más allá de Sinner, la participación de Djokovic y Zverev centra otra parte de la atención del sorteo. Y un nombre propio añade incertidumbre al cuadro: Rafa Jódar. El madrileño arrastra unas molestias en el músculo abdominal que le impidieron jugar en Queen's y Eastbourne.

Rafa Jódar se prepara para afrontar su próximo desafío en tierra batida / EFE

Si el estado físico se lo permite, Jódar entraría como cabeza de serie —favorecido por la baja de Alcaraz y otras ausencias— y lo haría sin haber disputado un solo partido sobre hierba como profesional. Toda su experiencia en la superficie se limita a la etapa júnior. Un condicionante físico que no opaca, sin embargo, la mejor temporada de su carrera hasta la fecha.

¿A qué hora es el sorteo de Wimbledon hoy?

El sorteo del cuadro principal de Wimbledon 2026 se celebrará este viernes 26 de mayo a partir de las 11:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Wimbledon desde España?

En España, el sorteo del cuadro principal de Wimbledon se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+.

Otra opción alternativa para seguir la confección del cuadro en streaming son los canales oficiales del torneo en YouTube y redes sociales.

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