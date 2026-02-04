"No veo tenis": El problema de la generación que enfrenta a Sinner y Alcaraz

Más allá del enorme reto de enfrentarse a los dos gigantes del momento, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la nueva generación de tenistas lidia con la cada vez más preocupante pérdida de amor y de gusto por el tenis. Son varios los jugadores que han mencionado que su pasión por el tenis recae en un simple hecho de negocio y que apenas conocen los resultados de sus rivales.

El último ejemplo ha sido el del francés Arthur Fils, que reapareció este martes en el torneo de Montpellier tras más de seis meses lesionado y puso en evidencia el problema en cuestión.

"No veo tenis. Me enteré que Alcaraz ganó en Australia, pero hace mucho tiempo que no veo un partido. Solo veo a veces a Perricard, Fokina y Shelton, eso es todo" aseguró el francés tras su triunfo en primera ronda ante su compatriota Royer.

Sin duda, una demostración de la falta de amor y pasión de la nueva generación por el tenis. Y es que Fils no ha sido ni el primero ni seguro que el último que se ha aventurado a confesar que no ve un solo partido, demostrando que el tenis es su negocio puro y duro.

Al francés se le suma una gran lista de nombres, como el de Taylor Fritz, número seis del mundo, que en su momento aseguró que más allá de vídeos puntuales de sus rivales tampoco se sieta a mirar tenis. "Realmente no veo mucho tenis cuando estoy en los torneos. Veo a quien me voy a enfrentar próximamente. Solo lo veo cuando no estoy tan familiarizado con la persona, que miro un poco. Solo quiero ver en qué tiros se sienten más cómodos, qué les gusta hacer en los puntos importantes y cosas así". explicó ya hace algunos años el tenista estadounidense.

Pese a ello, Fritz desveló que tiene la deferencia de ver algo de sus rivales, un hecho aparentemente lógico, aunque no tan habitual.

Otro de los que puso de manifiesto el hecho fue Hugo Gaston, quien no tuvo problema en anunciar que prefiere ver un partido de fútbol antes que tenis.

"Sinceramente, no veo nada de tenis. Si hay una final Alcaraz-Sinner de Roland Garros y un París-Arsenal al mismo tiempo, veo el fútbol. Llevamos tantos años jugando a este deporte, todo el día, que uno quiere desconectar cuando no está en pista. Cuando era niño, veía innumerables vídeos de tenis, jugaba contra la pared en casa de mis padre. Soy un gran aficionado, pero ahora que soy profesional, aprovecho cada momento que no estoy en la pista para pensar también en otras cosas" explicó el francés.

LA GRAN DIFERENCIA

Unas palabras que chocan y mucho con lo que hacen y dicen los grandes nombres como Alcaraz, Sinner o Djokovic, quienes siempre aseguran tener ganas de ver los partidos en los torneos. Por afición y por trabajo y es que no es casualidad que los grandes dominadores vean tenis cuando no están compitiendo.

Noticias relacionadas

Pese a ello, el propio Alcaraz no dudó en confesar tras su título en Australia que el tenis se ha vuelto hoy en día un deporte mucho más exigente, haciendo muy dificil que se vea jugando más allá de los 30 años. "El tenis es muy exigente mental y físicamente. La velocidad de la bola ha aumentado, la exigencia en pista, el calendario" señaló el murciano en una de sus entrevistas recientes.