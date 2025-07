Venus Williams vuelve al tenis con victoria incluida

Después de estar 16 meses alejada de la competición, la mayor de las Williams vuelve por todo lo alto al circuito. La tenista de 45 años, junto con Hailey Baptiste ganaron en el partido de dobles de octavos de final a Eugenie Bouchard y Clervie Ngounoue en el Citi DC Open.

El resultado dejó claro que las dos compatriotas forman un buen equipo. Se hicieron con la victoria por 6-3 y 6-1 para alcanzar los cuartos de final en Washington. La siete veces ganadora de siete 'Grand Slams' y exnúmero uno del mundo dijo que se sentía "inspiradora" de volver a la cancha.

Su última aparición en el WTA Tour fue en el Miami Open en marzo del año pasado, donde perdió en sets seguidos ante Diana Shnaider. Ahora ha reaparecido en el Abierto de Washington gracias a una invitación, aunque en el inicio del partido se pusieron 1-3 juegos abajo, las estadounidenses se recompusieron bien y Williams levantó el primer set con un 6-3 y sólo cedió un juego en el segundo para clasificarse para los cuartos de final del torneo.

"No fue fácil para nosotros, pero nos reconciliamos rápidamente como equipo. Me encanta este juego y todavía estoy teniendo un gran desempeño", dijo Williams a Sky Sports.

La estadonunidense se encontró tan cómoda jugando con la joven de 23 años, Hailey Baptiste, que incluso bromeó sobre que este dúo debería de haberse formado hace mucho tiempo. "Vi que íbamos a ser un buen equipo. Deberíamos haber empezado a jugar antes, hace años, ¿no?", dijo. "Creo que Serena solo estorbaba". Las hermanas Williams han conseguido 14 títulos de 'Grand Slam' juntas.

Por lo que respecta al cuadro individual, Venus se medirá mañana ante Peyton Stearns, una joven de 23 años, que actualmente ocupa el número 35 del mundo y se proclamó la campeona en categoría individual y por equipos de la máxima categoría de competición dentro de la NCAA.

Williams no confirmó un regreso a tiempo completo en el tenis, pero resaltó que ahora está priorizando superar los desafíos mentales y físicos que requiere jugar a un buen nivel en este deporte. "Mi objetivo personal es divertirme y disfrutar el momento, no presionarme demasiado", dijo. Para añadir: "De momento estoy aquí, y quién sabe, quizás haya para más. No muestro mis cartas, de momento estoy enfocada en este torneo. No he jugado en un año, no hay duda de que pueda jugar al tenis, pero obviamente volver a jugar partidos requiere tiempo para recuperar ritmo", señaló".

En este torneo también está participando la futura pareja deportiva de Carlos Alcaraz, Emma Raducanu. Quien también avanza en dobles formando equipo con la ex ganadora de Wimbledon Elena Rybakina, para vencer a su compatriota británica Olivia Nicholls y a la checa Tereza Mihalikova. En un mes jugará en equipo en dobles mixtos en el US Open con el número dos del mundo, Carlos Alcaraz.