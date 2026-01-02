Venus Williams vuelve a sus 45 años y jugará el Open de Australia

El regreso de Venus Williams era una tema del que se venía hablando desde hace varios meses. Ahora ya es oficial. La estadounidense recibió este viernes una 'wild-card' que le permite disputar el Open de Australia a mediados de enero. Una noticia que, aunque se pudiera esperar, sigue siendo sorprendente por la edad de la estadounidense, que está 'semiretirada'.

Venus ocupa actualmente el puesto 581 del ranking WTA. Es por eso que ha necesitado una invitación para estar presente en el torneo, ya que su presencia en el circuito es muy limitada. Aun así, sigue siendo una rival temible y más todavía cuando se conoce su palmarés: cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos, 21 Grand Slams (14 de ellos en la modalidad de dobles) y 49 títulos WTA.

Antes del Open de Australia, la mayor de las Williams se probará en dos torneos de los que también ha recibido invitación: Auckland y Hobart. Es decir, que Venus no ha venido ni mucho menos a pasearse. Ya fue sorprendente su regreso a mediados del año pasado, cuando jugó el Open de Washington tras un período de inactividad de 16 meses.

Aunque no había anunciado su retirada, la WTA ya había catalogado a Venus como una jugadora inactiva. "Realmente he vuelto al tenis por el seguro. Este año me dijeron que estoy en COBRA, así que debo aprovechar mis prestaciones", bromeaba la jugadora cuando ganó su primer partido en Washington, convirtiéndose en la segunda mujer de mayor edad de la historia en ganar un partido profesional de tenis.

Venus Williams celebra su victoria ante Peyton Stearns en el Washington Open / AP Photo/Nick Wass

No es este su único récord, ya que también será la mujer de mayor edad en jugar el Open de Australia. Desde 2021 que no viajaba a Melbourne para codearse con las mejores del mundo y cuatro años más tarde volverá a hacerlo. Un torneo que jamás ha ganado en la modalidad individual, quedando finalista en las ediciones de 2003 y 2017 y perdiendo en ambas contra su hermana Serena.

¿Cuándo debutará Venus?

"Estoy encantada de volver a Australia y tengo muchas ganas de disputar el torneo durante el verano australiano. Tengo tantos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por tener la oportunidad de volver a un lugar que ha significado tanto en mi carrera", comentó la ex número uno del mundo, que se resiste a dejar de competir en el deporte que tanto le apasiona.

La gran incógnita es a qué nivel está Venus a día de hoy. En los partidos que disputó en 2025 (que fueron apenas cinco), tan solo fue capaz de ganar uno: su regreso en Washington contra su compatriota Peyton Stearns. El Open de Australia dará el pistoletazo de salida el próximo 18 de enero y durará hasta el 1 de febrero. Parece una tarea casi imposible que la mayor de las Williams llegue a la segunda fecha. Sin embargo, que se deje ver en la primera ya es un éxito.