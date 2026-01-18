Venus Williams roza la épica a sus 45 años

La presencia de Venus Williams con sus 45 años fue una de las grandes noticias en la previa de un Open de Australia en el que cerca ha estado de escribir una nueva página dorada en los libros de historia en el tenis. A sus 45 años, la mayor de la Williams cerca estuvo de volver a ganar en un Grand Slam cinco años después, tras tener controlado el tercer set ante Olga Danilovic, que finalmente acabó llevándose el triunfo (6-7(5), 6-3 y 6-4).

Venus, erigida en la mujer de más edad en disputar el Open de Australia, veintiocho años después de su debut, en la edición de 1998, tuvo cerca la clasificación pero no aguantó el ritmo final y cayó víctima del desgaste.

Tras anotarse el primer set en el desempate, no pudo frenar la reacción de Danilovic. La jugadora de Florida, que disputó por vigésimo segunda vez el primer Grand Slam de cada curso, aunque nunca lo pudo ganar a pesar de jugar dos finales (2003 y 2017) que perdió contra su hermana Serena, recuperó el pulso del partido en la manga definitiva, que dominó con 4-0, a solo dos juegos del triunfo.

Líder de victorias entre todas las jugadoras en activo -271 partidos ganados en Grand Slams, la quinta con más en la Era Abierta-, pretendía lograr su primera victoria desde que ganó el encuentro contra Peyton Stearns, 35 del mundo, en el torneo de Washington en verano pasado. Desde entonces todo han sido derrotas: en Cincinnati, en el Abierto de Estados Unidos, y este 2026 en Auckland y en Hobart, eventos en los que se inscribió como preparación para Australia.

Danilovic logró un parcial de 6-0 para remontar el 4-1 en contra en el tercer set y amarrar el triunfo ante una jugadora con la que no había jugado hasta ahora y que alargó su presencia en el cuadro principal del primer Grand Slam del curso, donde su mejor actuación fueron los octavos de final que alcanzó el pasado curso.

La balcánica jugará en segunda ronda contra la ganadora del choque entre la estadounidense Coco Gauff, tercera favorita, y la rusa Kamila Rakhimova.