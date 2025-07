Venus Williams regresa a la pista tras graves problemas: "Mi viaje hacia la salud fue muy aterrador"

Venus Williams, ganadora de 7 'Grand Slam', reaparece tras 16 meses alejada de las pistas después de un año marcado por problemas de salud. Ahora, la deportista, de 45 años, se prepara para su regreso en el Abierto de Washington. Williams ya sabe a quién se enfrentará en primera ronda, se medirá ante la tenista Payton Stearns, según dictaminó el sorteo.

"Hay algo realmente especial en Washington: la energía, los aficionados, la historia", dijo la hermana de Serena Williams, que ya disputó el torneo en 2022, en un comunicado difundido por los organizadores. "Esta ciudad siempre me ha mostrado mucho cariño y no puedo esperar a competir allí de nuevo", añadió.

Anteriormente, la tenista había rechazado invitaciones para participar en eventos, pero este año asegura "sentirse preparada" para el desafío. "La mayoría de las veces no acepto la oferta de jugar como comodín", dijo la tenista. "Pero esta vez sí que le estaba pegando a la pelota. Y claro, me encanta el tenis y las pistas duras, es mi superficie favorita, donde me siento cómoda. Así que todos esos factores son diferentes"

SU OBJETIVO ES DISFRUTAR

En este momento de su carrera Williams tiene claras las cosas, antes va el disfrute y después los resultados."Mi objetivo personal es divertirme y disfrutar el momento, no presionarme demasiado", dijo. Para añadir: "No sé si definiría el éxito en este momento de otra manera que no sea creer en mí mismo y ser constante con mi proceso. Eso no es fácil, sobre todo después de un descanso. Así que esos son mis objetivos". "Siento que voy a jugar bien, sigo siendo la misma jugadora. Golpeo fuerte, esa es mi marca personal", comentó.

Sobre su continuidad en el circuito, no dejó nada claro, pero admitió que volver a estar en la cima requiere dedicación y trabajo. "Creo que sé lo que quiero hacer, pero no siempre quiero hablar de ello", dijo. "De momento estoy aquí, y quién sabe, quizás haya para más. No muestro mis cartas, de momento estoy enfocada en este torneo. No he jugado en un año, no hay duda de que pueda jugar al tenis, pero obviamente volver a jugar partidos requiere tiempo para recuperar ritmo", señaló.

UN AÑO COMPLICADO

El año pasado la tenista tuvo que someterse a una cirugía para extirparle los fibromas, tumores benignos que crecen en la pared del útero."Mi viaje hacia la salud fue muy aterrador", dijo. "¿Sabes? Hace un año que me estaba preparando para una operación. No podía jugar al tenis ni participar en el Abierto de Estados Unidos. Solo intentaba recuperarme".

También confesó que lo que haría mejor su regreso a las pistas sería compartirlo con su hermana Serena Williams. "No hago esas preguntas, no le pregunto eso (si Serena va a regresar). Soy su mejor fan. Nunca quise que se retirara. Sabía que lo haría, y me tomó tiempo aceptarlo", dijo Venus Williams en rueda de prensa en Washington."Siempre lo digo a mi equipo, lo único que lo haría mejor sería si ella estuviera aquí, como siempre lo hicimos, así que claro que la echo de menos. Pero si regresa, estoy segura de que os lo hará saber", concluyó.