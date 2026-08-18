TENIS
Venus Williams, invitada al US Open
La jugadora de 46 años recibió una carta de invitación para el Abierto de Estados Unidos
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EFE
Chicago
Venus Williams, de 46 años y ganadora de siete 'grandes', recibió este martes una carta de invitación para disputar el torneo individual en el Abierto de Estados Unidos.
La mayor de las Williams acaba de jugar el torneo WTA 1.000 de Cincinnati tanto en individual como en dobles, en el que perdió el lunes junto a su hermana, Serena, en primera ronda.
Venus ganó dos veces el Abierto de Estados Unidos en categoría individual.
Esta temporada, la veterana estadounidense ha perdido los once partidos que ha disputado y su última victoria se remonta al torneo de Washington de 2025.
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