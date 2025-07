Venus Williams cae en Washington pero consigue una invitación para Cincinnati

Venus Williams, que ha vuelto a las pistas después de estar 16 meses sin competir y dos años casi sin una victoria, ha sido eliminada del Citi Open después de quedarse "sin fuerzas". Tras jugar cuatro partidos en cuatro días sin descanso, la tenista ha caído en la segunda ronda del Abierto de Washignton, frente a la polaca Magdalena Frech.

Williams había jugado tanto dobles como individuales desde que empezó el torneo y a la tenista de 45 años ya se le empezaba a notar el cansancio."Siento que hoy me quedé sin fuerzas. Por desgracia, traté de encontrar la energía y no la encontré. Jugar cuatro partidos en la primera semana es mucho", declaró en la rueda de prensa posterior al partido.

La ganadora de siete 'Grand Slams', expresó lo mucho que le ayudó jugar y formar equipo en dobles y obtener un buen resultado junto a "Me encanta jugar dobles. Una de las razones por las que la gente no lo juega es para intentar ahorrar energía, además de que hace calor", dijo. "Creo que sin ese partido de dobles no sé si habría podido rendir tan bien en individuales, así que creo que todo cumplió su propósito esta semana", comentó.

La tenista está pasando por un buen momento profesional, y las victorias conseguidas en Washington la sitúan como la jugadora de mayor edad en ganar un partido de individuales a nivel de gira desde que Martina Navratilova triunfó a los 47 años en Wimbledon en 2004.

Este esfuerzo en el Abierto de Washington le ha valido para conseguir una invitación especial para el torneo de Cincinnati que tendrá lugar en agosto. La mayor de las Williams aseguró irse de la competición con el aprendizaje de "saber exactamente en qué trabajar y dónde mejorar"

"La buena noticia es que siempre tengo el control del punto. Lo importante es meter la bola dentro. Eso es algo que hoy no hice. Pero, ¿tuve el control? Absolutamente. ¿Tendré el control en la mayoría de mis partidos? Parece que sí". "Estas últimas semanas han sido como subir una montaña a toda velocidad: progresamos muchísimo, y espero que siga así".

Sus problemas de salud le hicieron replantearse mucho su vuelta en el tenis. "Te hace ver las cosas de otra manera. El tenis es un juego, sí, pero también es nuestra vida, nuestra obsesión. Pero al final, eso da igual si no estás bien de salud", dijo." Para mí fue un cambio de perspectiva total, y quizá por eso me resultó más fácil decidir volver a las pistas y jugar con más libertad", añadió.