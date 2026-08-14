Varapalo para Roger Federer: ¡Ya no es milmillonario!

El que ha sido uno de los mejores tenistas del mundo, Roger Federer, ha sabido diversificar toda la fortuna que ha ganado dentro de la pista en otros negocios. Desde ser accionista en marcas de moda y crear una agencia de representación deportiva hasta incluso crear su propio torneo de tenis, como la Laver Cup.

Precisamente, ha perdido este estatus de milmillonario por la caída de las acciones de la empresa On Holding, la marca suiza de zapatillas y ropa deportiva en la que tiene una participación aproximada del 2,5 %.

Esta marca había sido uno de sus mayores éxitos comerciales cuando se vincularon en el año 2019. Federer adquirió aproximadamente algunas acciones de esta marca, no solo aportando capital, sino participando activamente en algunas colecciones, como en la creación del diseño de algunos productos, entre ellos la línea de tenis The Roger.

Su participación: valorada en 500 millones

Su participación dentro de esta empresa llegó a valorarse en más de 500 millones de dólares y, hace apenas cuatro días, las acciones de la compañía de zapatillas cayeron alrededor de entre el 19 % y el 22 % en tan solo un día.

El desplome fue causado cuando la empresa On publicó su balance del segundo trimestre y las ventas netas fueron menores de lo esperado, concretamente de 850 millones de francos suizos, que serían unos 1.040 millones de dólares, la empresa no pudo alcanzar las expectativas del mercado, ya que se esperaba facturar 878 millones de francos.

De hecho, las ventas crecieron un 13 %, pero no fue suficiente, quedándose por debajo de las expectativas del mercado. A pesar de que los beneficios mejoraron, los inversores reaccionaron vendiendo y el título se desplomó.

Según Forbes, el patrimonio del ganador de 20 Grand Slams pasó de unos 1.100 millones de dólares a aproximadamente 952 millones. Solo con esta caída de la acción perdió al menos 52 millones de dólares de valor en su participación.

La misma empresa que le quita este estatus se lo otorgó al vincularse

Como consecuencia de no haber cumplido con las expectativas de ventas, fue suficiente para que Federer saliera temporalmente del club de los multimillonarios en dólares de un día para otro.

Esta misma empresa que ha hecho perder al suizo su categoría de milmillonario fue la misma que se la dio cuando se vincularon, impulsándolo a cruzar la barrera de los 1.000 millones el año pasado.

Aunque ya no figura como milmillonario en este momento, Federer sigue muy cerca de esa cifra y su fortuna sigue ligada en gran parte a esta inversión en On.