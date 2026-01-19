El VAR del tenis también queda en evidencia

Desde la llegada del sistema automático sustituyendo a los jueces de línea, en el tenis también ha entrado en juego su sistema propio del VAR. Sin discusión posible ya en las pelotas que botan cerca de la línea, la polémica se centra en aspectos muy espontáneos y concretos del juego.

Es poco común ver como se usa ahora mismo este sistema de videoarbitraje, pero en el Open de Australia quedó en evidencia que cuando toca, todavía no está preparado del todo para usarse de manera eficaz.

Fue en el partido entre Fery y Cobolli, que acabó con la sorpresa de la derrota del italiano, cuando durante el primer set se usó para revisar si el tenista británico había tocado la línea en el punto que le dio el 'break'.

Cinco minutos tardó en determinar que finalmente no fue así y que por lo tanto el punto y el juego eran validos. Frenazo total al partido y al público que pocos minutos después volvió a ver como el VAR tenía que entrar de nuevo en juego.

Esta vez, tras un saque de Cobolli por debajo que sorprendió a Fery, que pidió invalidar el punto al estar uno de los recogepelotas en movimiento en el momento del saque.

De nuevo, parón interminable para determinar un hecho fácil y rápido de ver.

Sin duda, una buena muestra de que por mucho avance tecnológico que haya, todavía queda mucho por pulir. El VAR en el tenis, tampoco tiene su efecto esperado.