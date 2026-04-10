Valentin Vacherot, el monegasco del ascenso meteórico que quiere hacer historia a costa de Alcaraz

Valentin Vacherot era un tenista prácticamente desconocido hace un año. Uno de esos del montón al que no se le suele prestar atención, al menos hasta que alguna gesta despierta el interés sobre ellos.

Hace un año, Vacherot ni siquiera estaba en el Top-200 y ahora sus compatriotas vibran con cada una de las exhibiciones que está realizando en el Masters 1.000 de Montecarlo. La última, la victoria sobre Alex de Miñaur (6-4, 3-6, 6-3), quinto cabeza de serie, que lo cita con Carlos Alcaraz en una ronda de semifinales que promete emociones fuertes y un lleno absoluto. De momento, ya es el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales de este Masters 1.000.

El recuerdo de Shanghai

La figura de Vacherot se hizo grande hace apenas unos meses, en el Masters 1.000 de Shanghai del pasado octubre. A ese torneo Valentin llegó como suplente de la fase previa, después de nueve bajas, y con el puesto 204 en el ranking ATP. Dos semanas después salía encumbrado como una nueva estrella: había conseguido su primer título en el circuito.

Se convertía en el tenista de menor ranking en ganar un torneo de categoría 1.000 en la historia de la ATP. Y para más épica, lo conseguía con apenas 21 partidos disputados previamente en el circuito oficial.

La historia quedó redonda, teniendo en cuenta que su rival en la final fue su primo Arthur Rinderknech (4-6, 6-3 y 6-3), el mismo que estos días lo anima desde las gradas del Conuntry Club. En semifinales eliminó ni más ni menos que a Novak Djokovic.

Su victoria le hizo ascender un total de 164 puestos y aparecer en el número 40 en la siguiente actualización de la lista. Ahora llega como número 23, dispuesto a seguir mejorando. Como nímino, se ha asegurado ya salir de este torneo en el puesto 17 y podría escalar hasta el 12 si se hace con la victoria.

El año pasado, en Montecarlo cayó en segunda ronda, eliminado por Grigor Dimitrov. Este curso está ya en semifinales, dispuesto a culminar una nueva gesta, aunque delante tenga al vigente campeón, Carlos Alcaraz. Será la primera vez que se enfrenten en un partido del circuito oficial.