Valentín González, campeón del US Open de dobles júnior

Aunque Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Marcel Granollers o Paula Badosa no se hayan alzado con el título del US Open, en las categorías inferiores sí ha habido suerte para el tenis español. Valentín González se proclamó campeón del Grand Slam neoyorquino en la modalidad júnior de dobles, junto a su compañero Aaron Gabet.

La pareja formada por el tenista español y el francés venció en la gran final a la formada por Tanishk Konduri y Marcel Latak (7-6 (5), 2-6 y 11-9) y se hizo con el título en Estados Unidos, ante dos rivales que, al ser locales, contaban con el apoyo de la grada. De esta forma, Valentín se convierte en el tercer español en conquistar este trofeo, después de Tomás Carbonell y Javier Sánchez Vicario.

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Nacido en Barcelona

De 17 años y nacido en Barcelona, Valentín sigue progresando en el ranking ATP, tanto en la modalidad individual como en la de dobles. A día de hoy, ocupa el puesto 1.695 en el ranking ATP de individuales y el 1.285 en dobles. En el cuadro individual del US Open no tuvo tanta suerte y cayó en segunda ronda contra uno de los jugadores más interesantes de su generación: el estadounidense Jordan Lee.