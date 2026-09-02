Más vale tarde que nunca: Badosa solventa en 10 minutos lo que la lluvia no le dejó ayer

Ya dicen que las cosas a veces más vale hacerlas tarde que nunca. Paula Badosa se lo tuvo que aplicar en la primera ronda del US Open debido a las inclemencias meteorológicas, un factor muy habitual últimamente en las competiciones deportivas que se disputan en suelo americano. No obstante, esto no fue impedimento para que, unas cuantas horas más tarde de lo debido, la catalana haya cerrado su pase a la segunda ronda tras superar a Daria Kasatkina (1-6, 4-6).

Badosa quería cerrar el partido por la vía rápida, aunque probablemente se le alargó más de lo que ella habría deseado. La actual número 87 del ranking WTA reanudó el encuentro llevando la iniciativa y rápidamente logró la ventaja y tuvo el primer match point. Sin embargo, la jugadora australiana no se lo puso fácil; resistió a los primeros envites y puso el 40 iguales en varias ocasiones.

Demasiadas imprecisiones

A Badosa le costó lo suyo cerrar definitivamente el partido. Entre imprecisiones propias -más de la cuenta- y golpes acertados de Kasatkina, la española no solo tuvo dificultades para acertar en el match point, sino que llegó a tener el viento en contra.

Su rival llegó a tomar ventaja y estuvo a un punto de poner el cinco iguales en el segundo set. Pero Badosa, tras nueve bolas de partido, fue capaz de mantener la cabeza fría y darle la vuelta a una situación realmente crítica para cerrar su billete a la segunda ronda.

Un cruce muy exigente

Sin embargo, la alegría le puede durar poco a Paula Badosa. No ha tenido suerte con su rival de la próxima ronda. Se enfrentará a una de las mejores tenistas del mundo actualmente como es Coco Gauff. Un buen 'coco', nunca mejor dicho. La número 4 del ranking WTA superó a la turca Zeynep Sönmez en primera ronda (3-6, 4-6).

Pese a ello, Badosa se encuentra en un buen momento y tiene una energía realmente positiva. "Me siento realmente bien. No he jugado en las últimas semanas. Pero ahora mi cuerpo está sano. Eso es lo más importante", manifestó al término del partido.

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Además, se mostró muy contebnta de volver a competir en Nueva York, su ciudad de nacimiento, tras no poder hacerlo el año pasado. "Estuve realmente realmente triste porque tuve que perderme este torneo. Especialmente con los grandes recuerdos que tengo. Volver aquí y ganar el primer round delante de todos ustedes, es una ciudad especial para mí", finalizó.