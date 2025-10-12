Vacherot hace historia y gana su primer título ante su primo en Shanghai

Valentin Vacherot, número 204 del mundo, derrotó de forma sorpresiva a su primo Arthur Rinderknech en la final del Masters 1000 de Shanghai este domingo (4-6, 6,3, 6-3) y se convierte en el primer monegasco de la historia en ganar un torneo del circuito ATP.

El partido empezó con ventaja para el francés, pero en el segundo set, Vacherot ajustó su juego y consiguió presionar más con el resto, corriendo mejor las bolas y dejando atrás a Rinderknech, que había derrotado a Daniil Medvedev en semifinales.

Con el autoestima por los aires tras deshacerse de Novak Djokovic en semifinales, Vicherot mantuvo la misma dinámica ganadora en el tercer y último set, rompiendo el servicio del francés y siendo consistente en su juego para finalmente llevarse una victoria que supone su primer título.

De hecho, con esta victoria, el jugador de Mónaco se convirtió en el campeón de Masters 1000 con el ranking más bajo de la historia desde que este formato fue implementado en 1990. En su andadura, además de Djokovic, Vacherot, a sus 26 años, ha dejado atrás a jugadores como Tallon Griekspoor o Holger Rune y ha conseguido colocarse en la posición 40 del raking ATP, embolsándose además más de un millón de euros en premios económicos.

Una historia realmente emocionante que quedó en familia. Tanto Vacherot como Rinderknech comparten vínculos familiares y han sido un apoyo constante entre ellos durante sus partidos en China. Al final, el menos esperado se ha llevado el 'gato al agua', pero, según confesó el propio Valentin, ha sido un día en el que "el grupo familiar de WhatsApp" habrá estado "muy animado".

Arthur, por su parte, se quedó sin su primer título a sus 30 años, pero por el camino venció a cinco cabezas de serie y se colocó entre los 30 mejores del mundo por primera vez.