Vacherot agranda su sueño y sorprende ante Djokovic, que claudica

El serbio Novak Djokovic, aparentemente con contratiempos físicos, tratado en varias ocasiones por el médico de pista, no pudo frenar ni el impulso ni el entusiasmo del monegasco Valentin Vacherot, que agrandó su sueño con un triunfo incontestable, por 6-3 y 6-4, para alcanzar, por primera vez en su carrera la final de un torneo ATP, el Masters 1000 de Shanghái.

Nada, ni siquiera el jugador más laureado de la historia, ha podido frenar la energía, la fe y la ilusión de Vacherot, que llegó a Shanghái con pocas esperanzas de jugar y que, poco a poco, tras pasar por la fase previa, ha atravesado el cuadro hasta alcanzar la final de un evento grande. Algo impensable hace diez días.

Shanghái 2025 ya tiene parte de su bonita historia. Una posible final entre primos, entre familiares que, partido a partido, acuden uno al palco del otro para mostrar su apoyo. Los dos llegaron a semifinales. Vacherot ya está en la final. Ahora espera a Arthur Rinderknech, su primo, que se enfrenta al ruso Daniil Medvedev.

El monegasco era el jugador de ranking más alto, el 204, y, partiendo como suplente para entrar en la fase previa, disputará la final en Shanghái.

Nada que decir a la victoria de este tenista de 26 años, el primero de Mónaco en llegar a esta situación. Ni siquiera los problemas físicos de su rival, el jugador que más veces ha triunfado en Shanghai. El serbio, que ya tenía problemas en el tobillo derecho, aductor izquierdo y parte posterior del hombro derecho a lo largo del torneo, añadió una nueva dolencia. la parte alta del glúteo izquierdo.

Le aparecieron en el ecuador del primer set y fue tratado varias veces de ello. Dio síntomas de dificultad para moverse el jugador de Belgrado, también de agotamiento. Gestos que alternaba con acciones de talento, con parte de su excelso repertorio que le mantenían en el partido, con opciones.

No se confió nunca Vacherot, que fue siempre a lo suyo con el tenis impecable que le ha llevado hasta este lugar. Para llegar a esta ronda, Vacherot superó en la primera al esloveno Laslo Djere, en la segunda al kazajo Alexander Bublik, en la tercera al checo Tomas Machac, quien se retiró por lesión, en octavos al neerlandés Tallon Griekspoor, verdugo de Jannik Sinner, y en cuartos de final al danés Holger Rune.

Vacherot, que dará un salto de gigante en el ranking, hasta el número 58 tras ganar a Djokovic, desde el 204 en el que arrancó el torneo, no perdió el saque en ningún momento. No flaqueó cuando su rival pareció reaccionar en el segundo set.

Como un experto, el monegasco se hizo con el primer parcial cuando logró romper el saque de Djokovic, con ciertas dificultades para poner en juego la acción, y lo cerró por 6-3, con el saque de su lado.

Después mantuvo el tipo. Mejoró el serbio, que no se dejó ganar. Pero Vacherot, a pesar de ser un inexperto en situaciones como estas, no acusó ni la mejoría de su rival ni la presión por el triunfo. Todo lo que le está pasando es un regalo para Valentin Vacherot, que dejó fuera del torneo al cuatro veces campeón en Shanghai, que apuntaba a su sexta final. El pasado año fue Sinner el que le privó del título en el partido por el éxito. Ahora Vacherot se ha impuesto en semifinales.

El jugador que más títulos ha ganado, campeón en el 2012, 2013, 2014 y 2018 y que no gana un Masters 1000 desde el 2023, no pudo obtener su título 101 ni el segundo del 2025. Se va del torneo chino con una derrota y sin la posibilidad de asentarse como el finalista de más edad del torneo.

Vacherot no quiso expresar en exceso su felicidad. Respetó todo lo que acompaña la figura del serbio. Y piensa en el título. Va más allá.