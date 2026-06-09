La vuelta del icono: Roger Federer regresa al tenis

Ya es oficial Roger Federer vuelve al tenis. El que fuera el mejor tenista de todos los tiempos vuelve a la pista el 25 de agosto de este año para disputar un partido de exhibición del US Open. Tras retirarse en la Laver Cup en septiembre de 2022 el suizo regresa de nuevo al Arthure Ashe Stadium donde levantó hasta cinco veces el trofeo de la victoria.

El tenista que no compite en el Abierto de Estados Unidos desde 2019 vuelve a Nueva York para jugar con otras eminencias del tenis, concetamente junto al campeón del US Open de 2003 y su gran rival, Andy Roddick. Otras leyendas del tenis y campeones del US Open también formarán parte de esta exhibición así como Andre Agassi y John McEnroe.

El regreso de Federer se ha anunciado en las redes sociales del torneo, acompañado de un vídeo que recopila las grandes hazañas del helvético en Flushing Medows y con el siguiente pie de foto: "Icónico. Roger Federer, cinco veces campeón consecutivo del US Open, regresa a las canchas de Nueva York por última vez."

El gran hito de Federer

El exnúmero uno del mundo sigue ostentando el hito de haber sido capaz de ganar en ganar cinco campeonatos individuales consecutivos del US Open (2004-08). "El US Open siempre ha sido uno de los torneos más especiales para mí", dijo Federer. "Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el estadio Arthur Ashe es un lugar que significa mucho para mí. He echado de menos formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados aportan cada año".

Federer se mete en cuartos del US Open a lo grande / -

Federer afronta esta vuelta con ganas e ilusión de compartirla con grandes representantes del tenis: "Regresar al Arthur Ashe y compartir la noche con Andy, Andre y John lo hace aún más significativo. Tengo muchas ganas de celebrar esos recuerdos, volver a ver a los aficionados y disfrutar juntos de una noche muy especial", explica Roger quien jugó por última vez en la 'Gran Manzana' en 2019.

"Estamos encantados"

Este regreso, sin duda, significa mucho para los amantes del tenis y por ello el presidente de la junta directiva, presidente y codirector ejecutivo interino de la USTA, Brian Vahaly, plantea esta exhibición como un regalo para los aficionados de este deporte: "Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo a este evento único y especial, que brinda a los aficionados la oportunidad de celebrar el legado de Roger y agradecerle todo lo que ha significado para nuestro deporte".

Para después añadir que su nombre en el US Open está grabado para siempre: "Es evidente que Roger Federer es uno de los más grandes campeones que jamás haya pisado una cancha de tenis, y su legado en el US Open perdurará por generaciones", aseguró el campeón de 20 Grand Slams.

Las entradas para 'Roger Federer: Un ícono regresa a Nueva York' saldrán el miércoles 10 de junio en una preventa exclusiva y para el público general será el jueves 11 de junio.

El Salón de la Fama

Una vuelta que coincide con que pocos días después de su participación es este 'Major' la leyenda suiza ingresará en el Salón de la Fama el 29 de agosto en Newport, Rhode Island.