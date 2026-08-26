Q&A US Open 2026: vuelve Alcaraz, Sinner es baja y favoritos
Albert Briva, periodista de SPORT, responde EN DIRECTO a las preguntas de los lectores y analiza todas las claves del último Grand Slam de la temporada
Todo preparado para el US Open 2026. Albert Briva, periodista de SPORT, responde en directo a las preguntas de los lectores y analiza todas las claves del último Grand Slam de la temporada.
Uno de los grandes focos estará puesto en Carlos Alcaraz, que regresa a la competición después de más de cuatro meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca derecha. El murciano vuelve precisamente a Nueva York para defender el título que conquistó en 2025. Y antes del cuadro individual, una pareja que ha revolucionado Flushing Meadows: Carlos Alcaraz y Serena Williams juntos en el dobles mixto.
También analizaremos cómo cambia el torneo masculino después de la baja de Jannik Sinner por lesión, qué opciones tienen Alexander Zverev y Novak Djokovic y quiénes parten como grandes candidatos al título.
En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka llega como número uno y doble campeona defensora, con Elena Rybakina, Jessica Pegula y el resto de favoritas preparadas para desafiar su dominio.
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