Q&A US Open 2026: vuelve Alcaraz, Sinner es baja y favoritos

Todo preparado para el US Open 2026. Albert Briva, periodista de SPORT, responde en directo a las preguntas de los lectores y analiza todas las claves del último Grand Slam de la temporada.

Uno de los grandes focos estará puesto en Carlos Alcaraz, que regresa a la competición después de más de cuatro meses apartado de las pistas por una lesión en la muñeca derecha. El murciano vuelve precisamente a Nueva York para defender el título que conquistó en 2025. Y antes del cuadro individual, una pareja que ha revolucionado Flushing Meadows: Carlos Alcaraz y Serena Williams juntos en el dobles mixto.

Carlos Alcaraz entrenando en Nueva York

También analizaremos cómo cambia el torneo masculino después de la baja de Jannik Sinner por lesión, qué opciones tienen Alexander Zverev y Novak Djokovic y quiénes parten como grandes candidatos al título.

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En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka llega como número uno y doble campeona defensora, con Elena Rybakina, Jessica Pegula y el resto de favoritas preparadas para desafiar su dominio.