El tenis tiene un problema con Sinner

Jannik Sinner volvió a pasar por encima de un rival en Nueva York. Ante Musetti, sucedió algo similar al encuentro de cuartos de final contra Bublik. Básicamente, no hubo color. El número uno del mundo tan solo se dejó siete juegos por el camino antes de clasificarse para las semifinales del Grand Slam. Parece inevitable que el transalpino esté en la final del domingo.

"Todo el mundo está esperando una final entre Sinner y Carlos. Voy a intentar arruinar los planes de la mayoría de la gente. Tanto Alcaraz como Sinner están jugando el mejor tenis aquí y han sido los grandes dominadores desde el inicio del torneo. Pero no voy a salir a pista con una bandera blanca", comentó Djokovic después de vencer a Taylor Fritz y confirmar su presencia en semifinales.

El serbio parece el único tenista capaz de hacer frente al actual duopolio en el mundo del tenis. Sinner o Alcaraz. Aun así, es innegable que el final de Nole está cerca y que su físico en los Grand Slams no es el mismo que el de hace diez años. Los jóvenes deberían ser los que se acercaran al nivel del italiano y el español, pero da la sensación de que cada vez están más lejos.

Jannik Sinner, durante el partido ante Lorenzo Musetti / SARAH YENESEL

"Es como si fuera un tenista generado por inteligencia artificial", comentaba Bublik sobre Sinner, al que solo pudo ganarle tres juegos en los cuartos de final del torneo. En los Grand Slams de pista dura, que son la mitad de los cuatro que hay en el circuito, el italiano no sabe lo que es perder desde el año 2023. Encadena cinco 'grandes' sin conocer la derrota.

Tanto el Open de Australia de 2024 y 2025 como el US Open de 2024 han tenido al mismo campeón. Sin Alcaraz llegando a dichas finales, el camino de Jannik ha sido mucho más fácil. Y es que el español es la única 'kryptonita' del italiano, al que tiene dominado en el 'head to head' (9 victorias y 5 derrotas). Solo Carlos sabe lo que es ganar a Sinner en un Grand Slam este año.

La última derrota de Jannik en un Grand Slam de pista dura fue en el US Open 2023. Con una mayor irregularidad que la actual, el actual número uno se vio superado por Alexander Zverev en un partido que se fue al quinto set. El alemán, en un mejor momento que el actual, daba esperanza al mundo del tenis de que podía haber un tercer jugador luchando por títulos de renombre.

La generación de los noventa... en caída libre y sin frenos

Sin embargo, su generación se ha quedado atrás. Ni Zverev, ni Medvedev ni Tsitsipas han dado un paso adelante. El alemán lleva tiempo sin una gran victoria, con un juego cada vez menos agresivo y con eliminaciones tempraneras, el ruso está en el peor momento de su carrera y el griego más de lo mismo. También Rune va en caída sin frenos.

El italiano se enfrentará en semifinales a Felix Auger-Aliassime, jugador al que aplastó hace poco más de dos semanas por 6-0 y 6-2. Mucho tendrían que cambiar las cosas para ver, siendo optimistas, un partido igualado en la central de Nueva York. El número uno saltará a pista sabiendo quién sería su rival en la gran final del domingo: Novak Djokovic o Carlos Alcaraz.