Swiatek carga contra un periodista tras su derrota: "Necesitas un descanso mental"

Saltó la sorpresa en el US Open. Iga Swiatek cayó en los cuartos de final del torneo estadounidense ante Amanda Anisimova. Un duelo con mucho 'morbo' después de que la final de Wimbledon se diera entre ambas tenistas. Un partido por el título que fue noticia por la tremenda paliza de la polaca, que no cedió ni un solo juego en todo el partido. 6-0 y 6-0.

Después del partido, en rueda de prensa, la jugadora polaca tuvo un rifirrafe con un periodista. "¿Qué tan cansada estás ahora mismo", le preguntó el periodista, a lo que Iga contestó: "Bueno, no lo sé. No es que mis partidos aquí fueran agotadores". Cuando parecía que el turno del periodista ya había finalizado, decidió responder a la tenista de nuevo con otro planteamiento.

"¿Te apetece un descanso mental? No me refiero a la derrota en sí", contrarrestó el periodista. Una pregunta que no hizo mucha gracia a Swiatek, que quiso profundizar en la intención de esta: "¿Por qué lo dices?". Siguió el intercambio de palabras con la respuesta del comunicador: "Solo me preguntaba. Es mucho en poco tiempo. ¿Te apetece un descanso?".

Lo que era un turno de pregunta normal, se volvió en un episodio de tensión. "Bueno, habla con los responsables del calendario. ¿Necesitas un descanso mental?", respondió la polaca, que se llevó un "¿Disculpa?", del periodista. "Parece que necesitas un descanso mental", dijo la tenista. "Sí, sí", respondió él.

"Bueno, ¿y qué haces aquí", prosiguió Swiatek. "Tengo que llegar al final del torneo", dijo en su última intervención el periodista. "Buena suerte", finalizó la polaca. Un episodio que demuestra que Iga no estaba muy de humor tras la inesperada derrota ante la local Anisimova, que jugará las semifinales del US Open ante la japonesa Naomi Osaka por un lugar en la final.

Anisimova celebra ante Swiatek / EFE

Iga Swiatek se había vuelto a reencontrar en los últimos torneos, después de conquistar Wimbledon y el WTA 1000 de Cincinnati. La polaca llevaba un año muy malo en cuanto a resultados y había bajado del podio mundial del tenis femenino. Los únicos pinchazos fueron en Montreal, donde cayó ante la danesa Tauson, y en Nueva York.

Declaraciones de Anisimova

"Ha sido un sueño hecho realidad. Volver, recuperarme después de Wimbledon de esa manera, sí, es algo realmente especial para mí. Siento que trabajé muy duro para dar la vuelta a aquello, y hoy me lo demostré a mí misma: puedo hacerlo", aseguró Anisimova a pie de pista después del partido.

"He intentado motivarme al máximo. Ella es una de las rivales más duras que he enfrentado y sabía que iba a tener que esforzarme al máximo. Fue un partido muy difícil; para mí fue una verdadera batalla", concluyó la estadounidense, que no es la única que representará a su país en las semifinales: también lo hará Jessica Pegula.