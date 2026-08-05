Sinner hace saltar las alarmas respecto a su salud antes del US Open

El número 1 del mundo regresó a Milán desde Montecarlo para someterse a revisiones ortopédicas preventivas en la clínica Physioclinic antes de partir hacia el Masters 1000 de Cincinnati, según ha informado La Gazzetta dello Sport.

Estos chequeos dan continuidad a los exámenes que se realizó en junio en el hospital San Raffaele, después del colapso físico que sufrió ante Francisco Cerúndolo en Roland Garros que le dejaron fuera de la carrera por el título de la arcilla francesa.

El objetivo de las pruebas: la rodilla

Sobre todo, estos controles se habrían realizado para monitorizar una posible molestia menor en la rodilla derecha. Como medida de precaución, Jannik Sinner renunció a disputar el Masters 1000 de Montreal.

A esta lista de ausencias también están los nombres de Alcaraz y Djokovic, quienes no participarán en Toronto tampoco.

De momento, no parece haber ningún problema grave que le impida seguir compitiendo en el circuito. Tras conquistar Wimbledon, el italiano tiene previsto viajar a Estados Unidos en los próximos días para dar comienzo a la gira norteamericana de pista dura.

De momento "no hay preocupación"

Según el periodista Luigi Ansaloni, la rodilla no genera preocupación y no existe ninguna lesión de gravedad.

"En este momento, Sinner se encuentra en el Physioclinic de Milán, clínica privada de la ciudad. Ha visitado a su fisioterapeuta de confianza, al que ha hecho volver especialmente de sus vacaciones para poder verlo. Visita que ha sido solicitada rápidamente por el equipo para un estudio importante", comentó el periodista en su cuenta de X.

Abandonó la clínica sonriente

Según La Gazzetta dello Sport, las pruebas se alargaron hasta las 12:00 del mediodía, y se pudo ver que Jannik estuvo acompañado por cuatro miembros de su equipo. Al finalizar, abandonó la clínica sonriente y firmó algunos autógrafos para los aficionados que se habían reunido a las puertas del centro.

Antes de estas citas médicas, Sinner también acudió la pasada semana al J Medical de Turín para realizar un seguimiento de su estado físico tras proclamarse campeón en Wimbledon, con el objetivo de prevenir y tratar rápidamente cualquier sobrecarga.

El año pasado colapsó en Cincinnati

Se prevé que Sinner viaje a Estados Unidos este domingo 9 de agosto para disputar el Masters 1000 de Cincinnati. Tras la reciente baja de Carlos Alcaraz en esta cita, el italiano parte como gran favorito para conquistar el torneo.

De hecho, el año pasado, en esta misma cita, sufrió otro colapso físico que terminó allanando el camino hacia el título de Alcaraz. Esta temporada, las tornas se han girado por completo.