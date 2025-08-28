Sinner no da pie a ninguna sorpresa ante Popyrin

Jannik Sinner sigue volando en Nueva York. El italiano no dio opción a Alexei Popyrin (6-3, 6-2, 6-2), un jugador siempre complicado en pistas duras, y ya está en tercera ronda del Grand Slam estadounidense. El partido estuvo marcado por la efectividad de ambos jugadores con las bolas de break a favor, donde el italiano es letal y el australiano estuvo pésimo.

Conocedor del nivel que es capaz de desplegar el australiano, Sinner empezó el partido muy enchufado. Tanto que logró el break en el primer juego del partido con su servicio, minando la moral de su rival desde el primer minuto. Aun así, tras pasar por los banquillos, Popyrin tuvo la oportunidad de devolverle el golpe hasta en tres ocasiones. Pero una cosa es llegar y la otra es rematar.

Si alguien sabe gestionar las bolas de rotura a las mil maravillas, ese es el número uno del mundo. Sacando mejor que nunca, golpeando más profundo que nadie. Tras solventar ese problema, el italiano no dio ninguna opción más con su saque, llevándose el primer set con relativa facilidad, aunque solo hubiera un break de diferencia.

En el segundo set, el tenista australiano pudo verse por primera vez por delante en el partido. Aunque no le duró mucho. En el segundo juego al resto, el transalpino le rompió en blanco para dejar claro que quería llevarse el partido rápido. No entraba en sus planes lo de pasarse tres horas en pista. Popyrin, como en la primera manga, tuvo hasta cuatro bolas de rotura, pero no aprovechó su oportunidad nuevamente.

Aprovechando el momento delicado del australiano, Sinner volvió a hacer un break en blanco, para llevarse el set por 6-2. Aunque Popyrin era capaz de plantar cara en los intercambios, no materializaba las oportunidades que le llegaban desde el resto. Y si no lo haces, es imposible hacer frente a máquinas en pista dura como el italiano.

Haciendo un 'reset' total, Popyrin afrontó el tercer set con más agresividad que nunca, consciente de que no tenía nada que perder. Ganó el primer juego y tuvo dos bolas de break en el siguiente, pero volvió a suceder lo mismo. Otra vez Jannik Sinner le daba la vuelta al juego. Una dinámica que lastró mentalmente a su rival.

El transalpino aprovechó de nuevo un juego flojo del australiano para poner la directa. Y no falló. En poco más de dos horas de partido, Sinner selló su pase a tercera ronda del torneo, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Valentin Royer y Denis Shapovalov. No parece que lo vaya a tener muy difícil en la próxima ronda tampoco.