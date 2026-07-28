Sabalenka y Djokovic, la 'pareja' de moda en el US Open

La cuenta del Abierto de Estados Unidos de tenis ha anunciado la lista inicial de los equipos inscritos para el campeonato de dobles mixtos de cara al último Grand Slam del año. Esta competición no corresponde al tradicional torneo de dobles mixtos de un Grand Slam, que suele disputarse durante el torneo principal.

Se trata de un evento especial de solo dos días, concretamente el 25 y el 26 de agosto, en el Arthur Ashe Stadium y el Louis Armstrong Stadium, que ofrecerá un auténtico espectáculo antes de que el cuadro individual dé el pistoletazo de salida.

Esta competición forma parte del US Open, que se celebra del 30 de agosto al 13 de septiembre. El formato es más corto y está diseñado para atraer la atención del público con las mayores estrellas del circuito individual emparejadas entre sí.

La pareja de moda

La lista la encabeza la 'dupla' más querida del circuito, formada por Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, la pareja más mediática y la que todo el mundo quiere ver jugar junta. La última vez que disputaron un partido juntos fue en una exhibición del Abierto de Australia de 2024, donde conquistaron al público por su conexión y su sentido del humor.

Ambos han demostrado en repetidas ocasiones que comparten una bonita amistad y un gran sentido del humor. Tras ellos aparece el equipo formado por Casper Ruud e Iga Swiatek, finalistas de la pasada edición, que cayeron ante los especialistas en dobles Sara Errani y Andrea Vavassori. Los italianos volverán a formar pareja en esta edición y buscarán defender su título.

El número tres del mundo, Alexander Zverev, también disputará esta modalidad junto a Taylor Townsend, quien llegó a ser la número uno del mundo en dobles.

Otros de los grandes protagonistas que lucharán por un premio de un millón de euros serán Jack Draper y Jessica Pegula, Leylah Fernandez y Frances Tiafoe, Elena Rybakina junto a Taylor Fritz, Naomi Osaka y Kei Nishikori, la campeona de Roland Garros Mirra Andreeva, que hará pareja con Andrey Rublev, y Belinda Bencic junto a Flavio Cobolli, entre otros.

¿Dónde están Sinner y Alcaraz?

Aunque todos nos preguntamos lo mismo: ¿dónde están Sinner y Alcaraz? El murciano ya participó el año pasado en esta modalidad junto a Emma Raducanu, pero más que un partido de tenis pareció una cita improvisada bajo la atenta mirada del público.

El español, que viene de una lesión de muñeca, apenas ha tenido participación en el circuito desde que se lesionó en abril. A pesar de ello, se rumoreaba que, en caso de participar en esta edición, 'Carlitos' tenía todas las papeletas para hacerlo con Serena Williams, coincidiendo con el supuesto regreso de la estadounidense a las pistas después de hacerlo en Wimbledon.

Por su parte, el italiano no se ha pronunciado sobre su participación en este torneo de dobles mixtos, aunque sí estará presente en el cuadro individual.

Que ninguno de los dos haya aparecido en la lista inicial no implica que ya no puedan participar. La inscripción definitiva se cerrará el 17 de agosto y la nómina de parejas aún puede variar en función del ranking, las invitaciones 'wild cards' y las clasificaciones.

Esta competición genera tanto interés como polémica, ya que el intento del US Open de hacer el dobles mixtos más atractivo para el gran público mediante la participación de superestrellas reduce el espacio para los especialistas de una modalidad que cada vez tiene menos protagonismo y en la que quedan pocos referentes, como Taylor Townsend.