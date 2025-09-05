¡Intentan robar a Sinner en plena pista!: "Llevaba el móvil y la cartera"

Tras la victoria de Jannik Sinner ante Alexander Bublik en los octavos de final del US Open, ocurrió un episodio totalmente fuera de lugar. El italiano, como suele hacer siempre después de sus partidos, se dirigió a la grada antes de abandonar la pista para firmar algunos autógrafos a niños que estaban en primera fila. Lo que no esperaba era que un espectador tuviera otros planes.

Mientras el número uno estaba distraído con otros aficionados, el individuo intentó abrir la mochila del italiano para sacar lo que llevara dentro. Sinner no se dio cuenta en el momento, pero sí un miembro de seguridad que acompañaba al tenista allá donde fuera. Cuando el italiano fue consciente del intento de robo, decidió dejar de firmar y abandonar la pista.

El italiano, después de ganar a Musetti en cuartos, fue preguntado por el asunto en rueda de prensa. "No, no sufrí el robo en sí. Revisé de inmediato si se había llevado algo, porque no sólo llevo las raquetas también tengo el móvil y la cartera. Todo está bien", concluyó, dejando claro que todo había quedado en un susto. En un vídeo que grabó un aficionado, se ve como el espectador no pudo abrir del todo la mochila.

Sinner aprovechó también para dedicar unas palabras de agradecimiento al personal de seguridad del US Open. "Considero que la seguridad está haciendo un gran trabajo, sobre todo en la pista. Hay mucha seguridad, se nota especialmente en los grandes torneos. Hacen un trabajo increíble para que estemos seguros. Así que incluso cuando suceden cosas nuevas como esta, hacen un gran trabajo", aseguró.

No es el primer incidente similar que sucede en Nueva York esta semana. Y es que la tenista Sorana Cirstea denunció públicamente la desaparición del trofeo que ganó en Cleveland. La jugadora lo tenía guardado en su hotel de Nueva York, donde disputó el Grand Slam, y pidió ayuda en redes sociales para encontrarlo.

"Quien robó mi trofeo de Cleveland de la habitación 314 en The Fifty Sonesta, por favor devuélvalo. No tiene ningún valor material, solo sentimental. ¡Lo agradecería mucho! Gracias", publicó. Y es que para la rumana es un trofeo muy importante, siendo el tercero de toda su carrera y el primero desde el año 2021. La tenista, de 35 años, se encuentra en el final de su carrera.

Otro robo que sucedió en Barcelona

Se podrían mencionar múltiples robos que han sufrido tenistas, aunque no se recuerda ninguno que haya sucedido a pie de pista. Otro caso que nos pilla más de cerca es el de Grigor Dimitrov, que fue asaltado por unos motoristas en Barcelona y le robaron un reloj valorado en 70.000 euros. El búlgaro disputaba el Barcelona Open y volvía de entrenar.

Con móvil y cartera, Sinner disputará esta madrugada (a partir de la 1:00 hora española) las semifinales del US Open ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. Sin lugar a dudas, la semifinal menos igualada del torneo. Y es que antes el aficionado del tenis podrá disfrutar de un 'clásico' del tenis, aunque cada vez queden menos. Djokovic-Alcaraz a las 21 horas.