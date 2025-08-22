Récord histórico en el US Open: "El dobles mixto está subvalorado"

El último Grand Slam de la temporada ha conseguido récord absoluto de asistencia en la Arthur Ashe Stadium. Una cifra histórica que cumplió con las expectativas que tenía la organización con la innovadora dinámica de los dobles mixtos formados por los mejores tenistas individuales.

Esta estrategia que dio comienzo este martes 19 de agosto, se alargó durante dos días, convirtiéndose en un rotundo éxito para la USTA. Este formato, que se planteó con el objetivo de captar el interés mediático sobre el último grande del año, ha dejado números históricos para el torneo.

La friolera cantidad de 78.000 personas abarrotaron el complejo Billie Jean King National Tennis Center, números que jamás se habían visto en ediciones anteriores de la competición, lo que significó algo inédito. El Arthur Ashe Stadium llenó los dos días consecutivos en que se disputaba el torneo sin ningún asiento vacío. Asimismo, más de 20.000 aficionados accedieron con el 'Fan Access Pass' para deleitarse de manera gratuita los partidos en el Louis Armstrong Stadium.

La directora del torneo, Stacey Allaster, expresó su emoción en cuanto al triunfo del formato. "Siempre hemos creído que el dobles mixto está subvalorado en nuestro deporte y que tiene el potencial de cautivar a muchos más fanáticos", comentaba la directora. Aunque esta decisión de modificar la categoría provocó mucha disconformidad entre los doblistas profesionales, muchos de los cuales no pudieron participar debido a que su puesto lo ocupaban los tenistas del cuadro individual.

Ganaron los profesionales

Finalmente, levantaron el título, la única pareja que se dedica profesionalmente a los dobles: Sara Errani y Andrea Vavassori, algo que enorgulleció a Allaster. "Este año nos animamos a hacer cambios audaces en la programación, el formato y la composición de los cuadros para mostrar la singularidad de tener a los mejores hombres y mujeres del mundo compitiendo juntos en el escenario más grande del tenis. La respuesta fue extraordinaria: público y jugadores lo disfrutaron al máximo. Ver a Andrea Vavassori y Sara Errani defender con éxito su título y levantar el trofeo con un premio de un millón de dólares, en un estadio repleto, fue simplemente espectacular", explicaba Stacey.

Las cifras no solo se reflejaron en la asistencia física, sino que tuvieron el mismo impacto a escala global. El campeonato fue transmitido por 17 cadenas internacionales en más de 170 países y lugares del mundo. En los Estados Unidos, ESPN brindó total cobertura en plataformas tanto lineales como digitales, con 13 horas de emisión, incluyendo programación estelar en horario nocturno por ESPN2.

Además, algunos de los protagonistas que jugaron este formato expresaron su felicidad con relación a la respuesta del público a estos encuentros. Andrea Vavassori, campeón en 2024 y en 2025, comentó lo siguiente: "La iniciativa es excelente. Ver un estadio completamente lleno para unos dobles mixto es algo que no esperábamos. El torneo creó algo realmente valioso."

El finalista Casper Ruud, quien compartía pista con la campeona de Wimbledon y del reciente Cincinnati, Iga Swiatek también hizo una valoración de esta nueva modalidad: "Arthur Ashe estuvo prácticamente repleto durante todo el día. Vi muchos niños disfrutando de ver a las mejores figuras del tenis, competir juntos, hombres y mujeres en el mismo equipo. Es una experiencia única para ellos", concluyó Ruud.

Turno del cuadro individual

Estrellas como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, o Iga Swiatek se sumaron a esta iniciativa, cosa que no suelen hacer fuera de la categoría individual y se les ha visto realmente disfrutar con este formato que ha resultado todo un éxito. Ahora queda esperar al inicio del cuadro principal que dará comienzo este domingo 24 de agosto.