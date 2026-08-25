Rafa Jódar: "Soy el mismo que hace dos años, manteniendo una vida simple con la gente de siempre"

Rafa Jódar llega al US Open como una de las sensaciones de la temporada y como el undécimo cabeza de serie. Esta no es la primera vez del español en el Abierto estadounidense, ya que se coronó como campeón júnior del US Open 2024 con tan solo 17 años.

A falta de pocos días para que el último Grand Slam de la temporada dé el pistoletazo de salida, el de Leganés ha concedido una entrevista en El Larguero de Cadena SER, donde se ha sincerado sobre sus aspiraciones de cara al US Open.

Siguiendo con su estilo de tener siempre los pies en la tierra, asegura que su objetivo es centrarse en ir paso a paso: "Hay que ir partido a partido, solo pasar una ronda ya sería una alegría tremenda y te exige tu mejor nivel."

En el US Open hará su debut en el cuadro principal como un profesional

Jódar se ha convertido en una de las grandes promesas del tenis español actual y ya cuenta con el segundo mejor español del ranking ATP en este momento. En el US Open hará su debut en el cuadro principal profesional del torneo, unas circunstancias muy diferentes a las que se presentó en 2022.

A pesar de ello, el tenista sigue insistiendo en que no ha cambiado nada: "Soy el mismo que hace dos años, manteniendo una vida simple con la gente de siempre".

En su primera temporada completa como profesional ha tenido una progresión brutal e inmejorable: "A prepararse bien, queda una semana; son condiciones diferentes a los torneos que he jugado. A intentar jugar con buenos jugadores y llegar en la mejor forma posible."

Ha tenido uno de los mejores inicios de la Era Open

Jódar cuenta con uno de los mejores inicios de la Era Open, incluso al nivel o por encima de los inicios de Nadal, Alcaraz, Federer, Djokovic o Sinner. "Bueno, al final las cosas han ido muy bien. Sé que estoy haciendo una gran temporada y siento que mi nivel se está desarrollando mucho. Es un logro y siento que mi tenis ha mejorado durante este año".

Llegó a irrumpir en el circuito a principios de año y consiguió su primer título ATP, además de protagonizar grandes actuaciones en Grand Slams, como los cuartos de final en Roland Garros o la tercera ronda en Wimbledon. También ha sido finalista en Washington, semifinalista en el Masters 1000 de Canadá y ha llegado a los octavos de final en Cincinnati.

El escenario perfecto para que un español grabe su nombre para la historia

Tras el adiós de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz ha recogido el testigo de la representación española a nivel tenístico y, con Rafa Jódar, el tenis español tiene un buen futuro por delante.

Un legado del que Jódar asegura sentirse muy orgulloso: "Rafa Nadal es la referencia porque ha llegado a lo máximo para el deporte mundial. Me siento muy orgulloso de compartir esos rasgos y muchas de las características dentro de la pista".

Con la vuelta de Alcaraz al Abierto estadounidense y Jódar perfilándose como otra de las grandes referencias españolas en el circuito, que en este torneo se grabe el nombre de un español es muy posible.