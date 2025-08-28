Polémica multa a Medvedev tras su bochornoso espectáculo en el US Open

Daniil Medvedev ya conoce por fin el precio a pagar por el bochornoso espectáculo protagonizado en el US Open hace escasos días. El tenista ruso cayó eliminado en primera ronda del Grand Slam estadounidense ante el francés Benjamin Bonzi no sin antes hacer uso de sus continuas estratagemas en pista para intentar suplir lo que su tenis hace tiempo que no le ofrece.

Todo saltó por los aires cuando el ruso parecía tener su partido de primera ronda perdido. Como viene siendo habitual estos últimos tiempos, Medvedev no terminaba de encontrar su ritmo de bola ante un rival que ya acabó con el ruso a las primeras de cambio en Wimbledon. Bonzi, superior en todos los aspectos, se puso 6-3, 7-5, 5-4 con bola de partido a su favor, aunque lo que parecía una victoria rápida terminó convirtiéndose en casi una pesadilla.

La polémica que lo originó todo

Fue entonces cuando sucedió el famoso incidente en Nueva York; un fotógrafo entró en pista pensando que el duelo estaba por terminar, aunque a causa de la interrupción, el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que Bonzi debía servir de nuevo un primer saque. La polémica estaba montada; Medvedev no entendía la decisión y animó al público estadounidense a rebelarse.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", decía Medvedev a Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi: "Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora". Después, gritó en medio de la pista: "¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?". Con esto, Medvedev se refería a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es "el peor juez de silla de la ATP".

Daniil Medvedev, en el US Open / Adam Hunger / AP

Y así fue como el ambiente se fue caldeando, el público empezó a ponerse de su parte para desconcentrar a Bonzi... y cuando el francés se dispuso a sacar terminó perdiendo su bola de partido, luego el juego y finalmente el set. Medvedev, en total sintonía con la grada, a la que dedicaba gestos con las manos formando un corazón, también se apuntó el cuarto set en blanco para igualar el partido.

En el enésimo giro de guion del partido, cuando parecía que Medvedev tenía todo hecho para lograr la victoria en primera ronda, Bonzi resucitó en la quinta y definitiva manga cerrando el partido por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos. Y el espectáculo de Medvedev, que había estado realizando continuos gestos del ruso imitando o burlándose de su rival en mitad del partido, volvió a escena; el ruso, descompuesto, sentado en su banco, sin abandonar la pista, empezó a destrozar su raqueta a golpes siendo esto un fiel relejo de su pobre nivel estos últimos tiempos.

La multa a pagar por Medvedev

Este jueves, Medvedev ha podido conocer finalmente cuál es el precio a pagar por sus acciones en el US Open. Según informó The Athletic, el ruso deberá cumplir con una multa de 42.500 dólares por su comportamiento durante su partido de primera ronda, dividida en 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 por destrozar la raqueta.

Medvedev en el partido ante Bonzi / Agencias

Poniendo esa multa en cifras, el precio a pagar por Medvedev representa casi el 40 % del premio de 110.000 dólares que le corresponde por haber disputado la primera ronda. "Voy a recibir una multa grande", aseguró Medvedev en una rueda de prensa después del partido. "A tipos como yo nos multan mucho más que a otros", añadió. Al final, ni la multa fue tan grande como esperaba -no, al menos, en comparación con el premio por disputar la primera ronda- ni el ruso parece haber aprendido de sus errores.