Partidos US Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Alcaraz, Sabalenka, Shelton y Tiafoe
El tenista murciano Carlos Alcaraz afronta un duelo decisivo ante Ben Shelton para asegurar su presencia en las semifinales del último Grand Slam de la temporada tenística
El US Open encara hoy una de sus jornadas más esperadas con Carlos Alcaraz como uno de los grandes protagonistas. El murciano, segundo cabeza de serie, se medirá a Ben Shelton, octavo favorito, en un duelo por un puesto en las semifinales.
Antes, Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y Jessica Pegula, tercera cabeza de serie, también buscarán avanzar en Nueva York.
A falta de apenas cinco días para que se decida el campeón y la campeona del Abierto de Estados Unidos, en el día de ayer avanzaron a la siguiente ronda Alexander Zverev que ganó al último italiano vivo en el cuadro Luciano Darderi. En el caso de las chicas, Coco Gauff anvanzó a cuartos de final tras derrotar a la 14 cabeza de serie Iva Jovic. Iga Swiatek tampoco tuvo suerte y perdió ante Zheng Qinwen que viene de la fase previa.
Los vigentes campeones del torneo siguen luchando por defender el título. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se enfrentan hoy a los cruces más complicados hasta la fecha para firmar el pase a semifinales del último Grand Slam de la temporada.
Orden de juego y horarios hoy en el US Open
Arthur Ashe Stadium (16:30 CET)
- [1] Aryna Sabalenka vs [6] Linda Noskova
- No antes de 18:00: [11] Frances Tiafoe vs Alex Michelsen
- 00:00: [3] Jessica Pegula vs [26] Emma Navarro
- A continuación: [8] Ben Shelton vs [2] Carlos Alcaraz
¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?
Cada día del torneo, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.
¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?
En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño del único español en pie Carlos Alcaraz.
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