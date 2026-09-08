Partidos US Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Alcaraz, Sabalenka, Shelton y Tiafoe

El US Open encara hoy una de sus jornadas más esperadas con Carlos Alcaraz como uno de los grandes protagonistas. El murciano, segundo cabeza de serie, se medirá a Ben Shelton, octavo favorito, en un duelo por un puesto en las semifinales.

Antes, Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y Jessica Pegula, tercera cabeza de serie, también buscarán avanzar en Nueva York.

A falta de apenas cinco días para que se decida el campeón y la campeona del Abierto de Estados Unidos, en el día de ayer avanzaron a la siguiente ronda Alexander Zverev que ganó al último italiano vivo en el cuadro Luciano Darderi. En el caso de las chicas, Coco Gauff anvanzó a cuartos de final tras derrotar a la 14 cabeza de serie Iva Jovic. Iga Swiatek tampoco tuvo suerte y perdió ante Zheng Qinwen que viene de la fase previa.

Los vigentes campeones del torneo siguen luchando por defender el título. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se enfrentan hoy a los cruces más complicados hasta la fecha para firmar el pase a semifinales del último Grand Slam de la temporada.

Orden de juego y horarios hoy en el US Open

Arthur Ashe Stadium (16:30 CET) [1] Aryna Sabalenka vs [6] Linda Noskova

Aryna Sabalenka vs Linda Noskova No antes de 18:00 : [11] Frances Tiafoe vs Alex Michelsen

: Frances Tiafoe vs Alex Michelsen 00:00 : [3] Jessica Pegula vs [26] Emma Navarro

: Jessica Pegula vs Emma Navarro A continuación: [8] Ben Shelton vs [2] Carlos Alcaraz

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?

Cada día del torneo, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño del único español en pie Carlos Alcaraz.