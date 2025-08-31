Munar da un paso adelante en el US Open

Jaume Munar ha confirmado su gran subidón en el US Open. El estado de forma del tenista balear lleva meses siendo excepcional, siendo un hueso muy duro de roer en los Grand Slams y compitiendo en partidos contra los mejores del mundo. En Estados Unidos, ha alcanzado por primera vez en su carrera los octavos de final de un 'grande'.

El español derrotó en tercera ronda a Zizou Bergs en un duelo en el que no tuvo rival. Su nivel estaba muy por encima del que mostró el belga, que no fue capaz de ganarle un solo juego en el último set. De hecho, Munar alcanza la segunda semana habiendo cedido tan solo un set en el torneo. Fue en su debut, ante el portugués Jaime Faria.

Llegar a los octavos de final permite al español situarse dentro del top-40 del ranking ATP. Aunque está lejos todavía de Davidovich para ser el número dos del país, su torneo en Estados Unidos ha sido notoriamente superior y no es la primera vez. El malagueño cayó ante Arthur Rinderknech en segunda ronda, el que sería después rival de Carlos Alcaraz en los octavos.

El rival de Munar en la próxima ronda será Lorenzo Musetti, un jugador que siempre saca a relucir su mejor versión en los torneos grandes. Ya sucedió en Roland Garros, cuando cayó ante Carlos Alcaraz en semifinales. Aun así, la superficie 'fetiche' del italiano es la tierra batida y así lo demuestran sus resultados. En pista dura, su revés a una mano no es tan dañino y se vuelve un jugador más vulnerable.

"Creo que me mantuve calmado. Fue un partido complicado. Ambos lo vimos como una oportunidad, así que estaba bastante preparado. Él (Bergs) no jugó su mejor tenis, pero yo he estado ahí", comentó a pie de pista después de su triunfo en tercera ronda. En segunda pasó por encima de Gabriel Diallo, uno de los cabezas de serie del torneo, ganándole en tres sets. Por la vía rápida.

Cristina Bucsa, en el US Open / SARAH YENESEL

El 'head-to-head' es positivo para Munar. En los tres enfrentamientos entre el español y el italiano, en dos ha salido victorioso el balear. El último partido fue en Hong Kong, el único en pista dura, en el que fue capaz de remontar un set inicial y clasificarse para las semifinales. Un precedente que invita al optimismo y hace creer a España que puede tener a dos de los suyos en cuartos de final.

Oportunidad también para Bucsa

El tenis español también tiene representación femenina en los octavos de final. Como en el caso de Munar, Cristina Bucsa alcanzó por primera vez la segunda semana, aunque en su caso se enfrentará a la peor rival posible: la número uno Aryna Sabalenka. Aun así, la española no tendrá nada que perder y llega a esta ronda tras derrotar a una cabeza de serie como Elise Mertens.

Con la baja de Paula Badosa, jugadoras como Bucsa o Bouzas han dado un paso adelante y han llegado a rondas lejanas en los últimos torneos. Los tenistas del país que ocupan posiciones dentro del top 100 están avanzando para acercarse cada vez más a la élite máxima del tenis mundial. En octavos, Munar y Bucsa tienen oportunidades de oro. Sobre todo el primero.