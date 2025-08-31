Medvedev toma una decisión drástica tras su episodio en el US Open

El episodio de Daniil Medvedev en el US Open no ha quedado impune. Se podría considerar la guinda a un pastel desastroso, como el que ha sido este año 2025. El rendimiento del ruso en los Grand Slams ha sido de jugador fuera del top 100, lo que le ha llevado a abandonar el 'top ten' y seguir bajando posiciones sin ningún tipo de freno.

Ante esta situación, Medvedev ha movido el avispero y ha tomado una drástica decisión. Dejar de trabajar con su entrenador, Gilles Cervara, y su preparador físico, Eric Hernandez. Con Cervara llevaba trabajando desde el año 2017, creando una de las relaciones entrenador-jugador más duraderas e icónicas del circuito. Y con Eric llevaba más de una década, iniciando su aventura juntos en 2014.

"Nuestra fantástica aventura de ocho temporadas juntos llega a su fin. Como un guiño simbólico de la vida, es después de este torneo US Open que terminamos nuestra colaboración. Estoy agradecido y feliz por todas las grandes cosas y maravillosas experiencias que pudimos vivir juntos en la cancha durante estos ocho años. Quedará grabado en mi memoria para siempre", escribió Cervara en Instagram.

Daniil Medvedev y Giles Cervara, cuando el ruso ganó el US Open / X

"Te agradezco por depositar tu confianza en mí. Di TODO, cada segundo, por nuestros objetivos compartidos. Me encantó entrenarte, entrenarte, apoyarte (incluso cuando era difícil), y encontrar soluciones contigo y el equipo para ayudarte a desempeñar. Voy a tener en cuenta tu magia poco convencional como jugador, que es tu fuerza. Volverá, estoy seguro. Te deseo todo el éxito al que aspiras como jugador en el futuro. Y una vida feliz como hombre. Nos vemos pronto Daniil", finalizó.

El tenista moscovita recibió una sanción de 42.500 dólares, una de las más altas de la historia, por el episodio sucedido en primera ronda del US Open ante Benjamin Bonzi. "¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", dijo el tenista al juez de silla, que decidió que Bonzi repitiera un saque con bola de partido a favor tras la intrusión de un fotógrafo en pista.

Medvedev en el partido ante Bonzi / X

"Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora", prosiguió. Después, gritó en medio de la pista: "¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?". Con esto, Medvedev se refería a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es "el peor juez de silla de la ATP".

Fuera de los próximos torneos

Este espectáculo en la pista, que hizo que el público se volcara a favor de él y no permitiera sacar a su rival, cambió totalmente el partido. De hecho, Medvedev rompió el saque de su rival y ganó el set tras salvar la bola de partido. El ruso logró forzar el quinto, aunque cayó en el decisivo set, prologando su pésima racha en Grand Slams.

Su imagen lo ha dejado fuera también de la Laver Cup, torneo de exhibición entre Europa y el resto del mundo. Tampoco estará en Riad, donde se celebrará la segunda edición de la 'Six Kings Slam', que el año pasado nos dejó un precioso Nadal-Djokovic, entre otros grandes partidos.