Las hermanas Williams confirman su regreso al dobles en Cincinnati

El torneo Cincinnati Open ha anunciado oficialmente que las hermanas Venus y Serena Williams competirán juntas en la modalidad de dobles femeninos en esta edición, que se celebrará del 8 al 23 de agosto en Mason, Ohio.

Esta será la primera vez que ambas leyendas del tenis jueguen juntas en dobles desde el US Open de 2022, donde perdieron. Serena Williams, de 44 años, regresará a las pistas tras sufrir una lesión en Wimbledon y no disputará el cuadro individual en Cincinnati.

Por su parte, Venus Williams, de 46 años, también recibió una wild card, aunque todavía no se ha confirmado si competirá en individuales.

Las hermanas, que acumulan 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, añaden un enorme atractivo mediático al evento WTA 1000, una de las principales citas de preparación antes del US Open.

Unas invitaciones que no han sido del gusto de todos

La noticia ha generado controversia entre los aficionados, que cuestionan por qué se siguen otorgando wild cards a las hermanas Williams cuando ya no se encuentran en el mismo nivel competitivo que cuando formaban una de las parejas más icónicas de la historia del tenis y dominaban juntas la pista.

Además de Venus, otras jugadoras también han recibido invitaciones para disputar el torneo, entre ellas Taylor Townsend, Sloane Stephens, Caroline Dolehide, Darja Vidmanova, Lois Boisson y Elvina Kalieva. Para la fase de clasificación figuran nombres como Bianca Andreescu y otras tenistas.

Venus también estará en el US Open

Venus Williams no solo ha sido noticia por su regreso a Cincinnati, sino también porque se ha confirmado su participación en el nuevo espectáculo de dobles mixtos del US Open, una modalidad que reunirá a algunas de las grandes estrellas del panorama tenístico.

La USTA ha anunciado la lista actualizada de equipos para el Campeonato de Dobles Mixtos del US Open. Aunque las inscripciones definitivas se cerrarán el 17 de agosto, el evento ya cuenta con nuevas incorporaciones de gran relevancia.

Nuevas parejas

Ya son 29 parejas las que han confirmado su participación. Entre los nuevos equipos destacan nombres de gran atractivo mediático: Venus Williams jugará junto a Alexander Bublik, Elina Svitolina formará pareja con su marido Gaël Monfils, Katie Boulter competirá junto a su esposo Alex de Miñaur y Karolina Muchová y Jakub Mensik también se suman a la lista.

Entre las parejas anunciadas previamente figuran equipos de alto perfil como Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Casper Ruud, Naomi Osaka y Kei Nishikori y Jessica Pegula y Jack Draper.

Estas nuevas incorporaciones siguen sin incluir a los grandes referentes actuales del tenis masculino, ya que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz todavía no aparecen en la lista. De hecho, se rumoreó sobre una posible dupla entre Serena y 'Carlitos', que por ahora no ha llegado.

El murciano ya participó el año pasado en esta modalidad junto a Emma Raducanu, que se ha bajado de este torneo por culpa de una lesión.

El torneo de dobles mixtos del US Open se disputará los días 25 y 26 de agosto, coincidiendo con la fase inicial del Grand Slam estadounidense, que se celebrará del 23 de agosto al 13 de septiembre de 2026.