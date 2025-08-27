Djokovic iguala a Federer y sobrevive a una inesperada guerra

Novak Djokovic superó una exigente segunda ronda ante el estadounidense Zachary Svajda (6-7, 6-3, 6-3, 6-1), en un partido que pudo complicarse mucho por momentos. El serbio, muy limitado a nivel físico, pudo sacar adelante el encuentro tras el evidente bajón de su rival, poco acostumbrado a duelos de tanta exigencia. El estado físico de Nole hace dudar de que pueda competir contra un 'top' mundial.

La gestualidad del serbio no fue positiva en el primer set. Su constante expresividad después de cada punto largo reafirmaba los problemas físicos que ya había sufrido en su debut. Svajda detectó con facilidad las debilidades de su rival y apostó por hacer los puntos cada vez más largos, haciéndose rocoso desde el fondo de la pista.

Todo esto sumado a unos buenos números con los primeros saques, hicieron que el estadounidense llegara al tie-break con la moral alta. Apoyado por el público neoyorkino, siempre a favor del tenista local, Svajda se impuso en el juego decisivo ante un Djokovic que pedía a gritos un paso por el banquillo. Con bola de set, clavó un revés paralelo inesperado para el serbio que hacía saltar las alarmas en la Arthur Ashe.

El inicio del segundo set parecía una continuación del primero, con la misma igualdad y puntos largos. Sin embargo, Djokovic elevó su nivel en mitad de la manga y consiguió hacer un break crucial para calmar los nervios. La ventaja pudo sostenerla e igualó el marcador, aunque sin quitarse de encima la fatiga acumulada.

Volvieron a saltar las alarmas en el tercer set. Svajda volvía a mostrarse fresco y conseguía romper el saque de Novak, que se veía entre las cuerdas mientras los minutos en pista aumentaban. Precisamente en el peor momento del serbio, el tenista estadounidense se vino abajo físicamente y tuvo incluso que pedir la atención médica en el descanso. Los calambres ya estaban presentes en su cuerpo.

Novak Djokovic venció en segunda ronda / Kirsty Wigglesworth

Desde el momento del break, Djokovic encadenó un total de seis juegos consecutivos, para llevarse el tercer set y colocarse 3-0 en el cuarto. Svajda había acusado el gran desgaste de los dos primeros sets, siendo la igualdad en el marcador un resultado muy insuficiente en comparación a su esfuerzo. No se vio capaz de ganar dos sets más a Nole y empezó a jugarse más los golpeos.

Un set sin emoción

Sin duda, la cuarta manga fue la más desigualada del partido. El serbio intentó ganar el partido sin grandes esfuerzos, para ahorrar energía para la siguiente ronda, mientras Svajda iba a remolque y con una mentalidad de, por lo menos, no llevarse un 'rosco' final. Si ese era su objetivo, lo consiguió por la mínima. Nole se adjudicó una victoria especial, siendo la 191 en un Grand Slam de pista dura e igualando la marca de Roger Federer.

Tras este triunfo, Djokovic accede a tercera ronda del US Open, donde se verá las caras con el ganador del duelo entre Cameron Norrie y Francisco Comesaña. Sea cual sea el rival, el serbio deberá subir su nivel si no quiere verse sorprendido durante la primera semana en Nueva York. Nole va pasando rondas, pero no está para competir contra los más grandes de la actualidad.