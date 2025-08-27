Davidovich desluce la jornada española en Nueva York

Cristina Bucsa alcanzó por primera vez en su carrera la tercera ronda del US Open, después de vencer en poco más de una hora a la filipina Alexandra Eala (6-4. 6-3). La española luchará por el pase a los octavos de final contra la ganadora del partido que enfrenta a la belga Elise Mertens y la neozelandesa Lulu Sun.

Ambos sets fueron muy similares. En el primero de ellos, la española hizo un 'break' rápido a su rival, aunque Eala no se vino abajo y lo recuperó rápidamente. Cuando parecía que no iban a faltar roturas de servicio durante la manga, las dos jugadoras se pusieron serias y se mantuvieron firmes con sus respectivos turnos de saque.

Hasta que el marcador reflejó el 4-4. Fue entonces cuando la tenista española incomodó lo suficiente a la filipina, criada en la academia de Rafa Nadal, para hacerle un break que decantaría el set a su favor y pondría tierra de por medio en el partido.

El segundo set fue un calco del primero. De nuevo se rompieron los saques en los primeros juegos, para mantener la igualada. Tras otro intercambio de 'breaks', Bucsa rompió por tercera vez el servicio de Eala en la manga para mantener la ventaja y llevarse la victoria. Gran semana la de Bucsa en Nueva York

Alejandro Davidovich, durante el partido ante Arthur Rinderknech / Vera Nieuwenhuis

Por el otro lado, Alejandro Davidovich no estará en la tercera ronda del US Open. El malagueño no empezó de la mejor manera el partido, sin poder hacer un break en todo el set a Arthur Rinderknech, que aprovechó un juego menos intenso del español para romperle el saque y adjudicarse un 6-4 para empezar.

Cuando se vio per debajo en el partido, Davidovich no pudo sacar su mejor versión tras ser atendido por unos problemas en un pie y cayó eliminado en la segunda eliminatoria.