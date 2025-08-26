La clásica victoria de Sinner para empezar

Jannik Sinner superó al checo Vit Kopriva en tres sets (6-1, 6-1, 6-2) para iniciar su andadura en el US Open. El italiano ni se despeinó para avanzar a la siguiente ronda, ante un rival claramente inferior a él y que además no tuvo su día con el servicio. En apenas una hora y 40 minutos, el partido ya se decantó del lado del número uno del mundo.

Todo transcurrió de la manera en la que se esperaba. A diferencia del año pasado, cuando sufrió e incluso perdió el primer set en su debut, Sinner empezó a un nivel alto. Aunque con algún error que otro con los golpeos, la versión del italiano ya fue sólida en los primeros juegos, abriendo brecha en el marcador con mucha facilidad.

Jannik probó su consistencia desde el primer set. Sin fallar desde el fondo de la pista, parecía una pared inquebrantable desde el otro lado de la red. Kopriva no podía hacer retroceder al italiano con sus ataques, que muchos acababan en el pasillo o se pasaban de largo. Entre los errores propios y las virtudes de su oponente, Kopriva sudó de lo lindo para sumar juegos en el encuentro.

Además, en los momentos decisivos se desconectaba del todo. Si había bola de break, le regalaba el siguiente punto al italiano con una doble falta. Si ya es difícil incomodar al número uno, todavía lo es más si no estás bien. Su propio entrenador se lo comentó en un descanso, cuando le hizo ver que el problema estaba siendo su mal juego, más allá de lo que hiciera Sinner.

Así se apuntó el primer set prácticamente sin pestañear. Y el segundo fue básicamente un calco. El tenista checo le exigió lo mínimo, lo que le permitió ir sumando juegos con la posibilidad de ahorrar energía para otras rondas. Que no es sinónimo de desconectar, porque lo que es innegable es que no dejó de pisar el acelerador durante todo el partido.

Una de las claves para llegar lejos en los Grand Slams es tener el menor desgaste posible en las primeras rondas y esa fue la filosofía de Sinner durante el partido. Con 4-0 en contra, Kopriva sumó otro juego en el segundo set para evitar llevarse un 'rosco' para casa. Aun así, quedaba todavía el tercero y las fuerzas flaqueaban.

El mejor set fue el último

No le costó tanto sumar en el casillero en el tercer y último set. De hecho, tuvo incluso sus dos primeras bolas de break en el partido, aunque los buenos primeros de Sinner impidieron que completara la hazaña. El italiano bajó un poco la marcha desde el resto y permitió que el checo acabara el encuentro con más de tres juegos en total.

Tras esta victoria, Sinner mira hacia delante y se planta en segunda ronda de Nueva York. Su próximo rival será Alexei Popyrin o Emil Ruusuvuori. En caso de ser el australiano, sería un duro obstáculo para un segundo partido de Grand Slam. De hecho, en el 'head to head', Popyrin domina al italiano por 1-0, aunque no se enfrentan desde el año 2021.