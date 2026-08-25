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Alcaraz / Williams - Glasspool / Routliffe hoy, en directo: octavos de final US Open

Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz y Serena Williams en los octavos de final de dobles mixtos del US Open

Carlos Alcaraz entrenando en Nueva York

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Jordi Pérez de Arenaza

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Última hora y resultado del partido de Carlos Alcaraz y Serena Williams ante Erin Routliffe y Lloyd Glasspool

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