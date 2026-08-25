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Alcaraz / Williams - Glasspool / Routliffe hoy, en directo: octavos de final US Open
Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz y Serena Williams en los octavos de final de dobles mixtos del US Open
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Última hora y resultado del partido de Carlos Alcaraz y Serena Williams ante Erin Routliffe y Lloyd Glasspool
Máxima expectación por la pareja Alcaraz - Williams
Muy buenas a tod@s! En breves arrancará el partido de octavos de final del dobles mixtos del US Open. La pareja formada por Carlos Alcaraz y Serena Williams se verán las caras ante Erin Routliffe y Lloyd Glasspool. El duelo dará inicio una vez finalice el partido que se está disputando en la pista Arthur Ashe Stadium (Patten/Siniakova - Monfils/Svitólina)
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