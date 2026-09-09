Alcaraz se vacía hasta vomitar: “Ha pasado de todo”

Dos tenistas de la misma edad, de la misma generación, Carlos Alcaraz y Ben Shelton se dejaban la piel en la pista para firmar uno de los mejores partidos en lo que va de US Open, pero, por desgracia, con el sabor agridulce de la derrota del murciano.

Ninguno de los dos jugadores estaba dispuesto a dejar pasar la mínima oportunidad para acceder a semifinales. Alcaraz se ha desfondado y, con ello, ha llevado su cuerpo al límite en repetidas ocasiones, llegando a vomitar.

En un vídeo difundido a través de redes sociales se ve cómo Carlos Alcaraz vomita en su toalla durante el descanso entre el cuarto y el quinto set. El tenista de El Palmar se ha sometido a un encuentro de cuatro horas de máxima intensidad.

El español, visiblemente cansado tras forzar un set decisivo, gesticuló al cámara de pista para que se alejara y no grabase el momento. A pesar de su petición, otras cámaras del estadio registraron la escena, que se ha compartido en redes sociales.

Carlos Álcaraz, exhausto durante su enfrentamiento en el US Open / X

A pesar de jugar muy bien en las rondas anteriores, el partido de cinco sets y a esas horas de la madrugada le ha pasado factura, debido a un cansancio extremo en un partido que se ha convertido en el encuentro que más tarde se ha cerrado en la historia del US Open.

Incluso sin encontrarse bien, el murciano ha sabido mantener la fortaleza mental para un partido monstruoso que se ha cerrado con un super tie-break, con la victoria de Shelton, quien ganó 7-6(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7).

Alcaraz no dejó que ni los vómitos ni el malestar físico le hicieran bajar el nivel, y es que volvió a saltar a la pista para seguir disputando un encuentro donde ambos han estado completamente equilibrados.

Shelton ha jugado el partido de su vida, combinando ataque con defensa. El saque, sus piernas... era de otro nivel lo del estadounidense esta madrugada en Nueva York. Aunque no es el resultado que nos gustaría tener, es una realidad que, en algunos momentos clave, Ben ha estado un poco mejor.

Carlos Álcaraz durante el choque contra Ben Shelton / X

Tras cerrar el partido con un saque increíble por parte del estadounidense, ‘Carlitos’ atendió a Alex Corretja a los micros de Movistar, haciendo una lectura muy positiva del partido y con una sonrisa. A Alcaraz no se le puede pedir más, el murciano sobre todo se va feliz y agradecido de marcharse sano: “Al final nos vamos muy contentos. Hemos salido de la pista sonriendo. Al final, en partidos tan ajustados, el que pierde nunca se va contento, pero había mucha gente apoyándonos y son por estos momentos por los que entrenamos, incluso cuando no te apetece hacerlo: para poder dar este espectáculo”, explicaba el tenista nada más cerrar el partido.

“Estoy contento y con ganas de volver a casa, entrenar y volver a competir. A la vuelta también hay torneos importantes. Esto es lo que echaba de menos. Intentas pasar por encima del rival y hoy ha pasado de todo”, concluía un Alcaraz sonriente.

Si hay que quedarse con algo positivo de todo, es que el español ha demostrado que ni cinco meses fuera del circuito le han parado para llegar a los cuartos de final de un Grand Slam como es el US Open. No habrá ganado esta noche, pero siempre será nuestro ganador.