Alcaraz y Serena, un 'match' servido en bandeja para el US Open

Los aficionados del tenis ya pueden respirar tranquilos. Por fin se ha conocido la fecha exacta en la que Carlos Alcaraz va a volver al circuito, y no podría ser de otra manera que en el último gran escenario del año: el US Open.

Aunque ha quedado zanjada la cuestión sobre su participación en el cuadro individual, él mismo ha hecho saltar las alarmas sobre una posible participación en los dobles mixtos del US Open junto a la gran Serena Williams.

¿Pero qué ha hecho el tenista de El Palmar para alimentar estos rumores? Bien, en el post de Instagram donde anunciaba que iba a regresar a las pistas en el Abierto de Estados Unidos, Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, comentaba lo siguiente: "Ohhhhh ok. I like seeing this", mostrando su apoyo a la vuelta del español.

Tic Tac...

Un comentario que podría parecer insignificante si Carlitos no le hubiera respondido con el emoticono de unos ojos y un reloj de arena, prácticamente dando a entender que ambos podrían formar parte de las parejas que disputen los partidos de dobles mixtos en Nueva York.

La tenista no es la primera vez que deja alguna que otra pista respecto a este 'team'. Anteriormente, cuando el US Open volvió a actualizar la lista con los participantes añadidos, comentó: "No están preparados", aseguraba la exnúmero uno del mundo.

A pesar de que las listas con los tenistas que disputarán esta modalidad se cerraron el 17 de agosto, el torneo se ha reservado el anuncio de tres parejas restantes para mantener la expectación. Y después de este intercambio de mensajes en redes sociales, el dúo formado por Alcaraz y Serena sería la dupla perfecta para ofrecer un espectáculo por todo lo alto.

El año pasado, Carlitos y Raducanu, de todo menos pendientes del partido

Este evento especial durará solo dos días, concretamente el 25 y el 26 de agosto, y esta no sería la primera vez que Alcaraz juega en los dobles de Nueva York. El murciano ya lo hizo el año pasado junto a Emma Raducanu, en un partido en el que, digamos, no estuvieron del todo centrados en el tenis, sino que estaban más pendientes de un evidente coqueteo.

¿Objetivamente son la 'pareja' perfecta?

Pero la realidad es que Alcaraz lleva casi cinco meses sin jugar, desde abril, cuando dejó de participar en torneos e incluso en Grand Slams. En cuanto a Serena, ha intentado volver al tenis durante parte de la temporada tras su retirada. La realidad es que la estadounidense no ha conseguido grandes resultados, cayendo en las primeras fases de los torneos.

La tenista de 44 años viene de perder en Wimbledon y Cincinnati hace apenas unos días, cuando formaba pareja de dobles con su hermana, Venus Williams. Por lo que la combinación de un Alcaraz recién salido de una lesión en su muñeca y la ausencia de resultados de Serena podría resultar en una pareja poco sólida en comparación con el resto.

Lo tienen complicado

No solo especialistas en dobles, sino los mejores del circuito lucharán por la victoria. Desde Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Casper Ruud, Naomi Osaka y Kei Nishikori, hasta Jessica Pegula y Jack Draper. Todos ellos cuentan con un mayor rodaje que Alcaraz y Serena y, lo más importante, con mejores sensaciones.

Por lo tanto, tanto Carlitos como Williams tendrán que sacar su máximo nivel para conseguir situarse entre los candidatos a luchar por el título.