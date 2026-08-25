US OPEN
Alcaraz regresa a las pistas en un 'show' inolvidable con Serena Williams
El murciano volvió disputar un partido tras estar alejado del circuito desde el pasado mes de abril
La imagen que el mundo del tenis estaba esperando, por fin, ya ha ocurrido: Carlos Alcaraz ha vuelto a disputar un partido tras estar alejado del circuito desde el pasado mes de abril. El escenario elegido por el tenista murciano ha sido en la categoría de dobles mixtos del US Open. No era su primera ocasión en disputar unos mixtos, ya lo hizo la pasada temporada conjuntamente con Emma Raducannu.
Este año la tenista elegida por el de El Palmar ha sido nada mas y nada menos que Serena Williams. Desde que se anunció que formarían dupla, la expectación en el US Open ha sido máxima y era el partido marcado en la agenda por un público que no ha querido perderse la jornada de este martes. No quedaba una butaca libre en la pista Arthur Ashe para ver el duelo entre el español y la estadounidense ante Glasspool y Routliffe.
La química entre Carlos y Serena ha sido única. Pese un flojo inicio, Carlos y Serena han ido conectando en la pista, salvando dos bolas de set y remontando un primer set que se les puso cuesta arriba (5-3). El nivel era alto, pero en el segundo set se vinieron aún más arriba.
Con una grada totalmente entregada a la pareja, barrieron a sus rivales en una segunda manga en que montaron su 'show' partícular ante una pista que tenía clara su pareja favorita. Las risas dominaron los cambios de pista, pero el ambiente festivo no trastocó los planes de Alcaraz y Williams. Seguros en el servicio, en el resto y en la red, lograron vencer el segundo set por 4-1.
Más allá del resultado, lo más importante del partido para Carlos ha sido tener una primera toma de contacto sobre la pista antes de arrancar el Grand Slam norteamericano. Habrá que ver cómo se encuentra Alcaraz y si la falta de ritmo puede afectarle, pero el deseo del tenista español es el de revalidar el título ante la ausencia de Jannik Sinner.
- Preocupación en Egipto por la situación de Hamza
- El enfado de Balde: descartó ofertas durante el verano para seguir en el Barça
- El Atlético de Madrid traza su plan ante la posible salida de Julián Álvarez
- Sebastià, padre de Rafa Nadal: 'Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa
- Espart, el nuevo comodín de Flick: 'Es impresionante
- Lo que no se vio del Elche - Barça: El detalle de Gavi, aquí no hay quien conecte y Vinicius 'siempre' presente
- Tresoldi deslumbra mientras espera al Barça
- Sale a la luz el encuentro secreto entre Gil Marín y Julián Álvarez: 'Pasó en el restaurante Amazónico y se lo prometió