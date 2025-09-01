Alcaraz y sus problemas con el inglés: "Sudaba en las ruedas de prensa"

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open. El español derrotó en un partido muy serio a Arthur Rinderknech y completó el pleno de llegar a la antepenúltima ronda de todos los Grand Slams de 2025. En la rueda de prensa posterior, confesó cómo ha evolucionado dentro de la pista, pero también fuera de ella, concretamente con los idiomas.

"Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando ‘a ver si voy a entender la pregunta y qué voy a contestar’. Ahora me siento más cómodo, como en casa", dijo el número dos del mundo, que cuando llegó a la élite del tenis no dominaba en gran medida el inglés, lo que suponía que no se expresara con total libertad en las ruedas de prensa y entrevistas a pie de pista.

Además, el murciano desveló su método para aprender inglés. "Mi inglés ha mejorado mucho. Trato de hablarlo con los jugadores, con la gente del circuito… y ver series y películas en inglés me ha ayudado bastante", comentó sonriente, además de puntualizar que se trata de un trabajo diario, que requiere también de sacrificio como el propio tenis.

Fue entonces cuando Charly entró en el terreno del cine y cuáles son sus obras favoritas. "Soy más de cine que de series. La última película que he visto es Pulp Fiction", dijo. Algunos periodistas reaccionaron sorprendidos, lo que llevó a que continuara con la respuesta. "Sí, sé que es vieja, pero hay muchas películas muy buenas que todavía no he visto", finalizó entre risas.

El español intentó demostrar grado de cinefilia hablando de más películas, como 'Shutter Island', de Martin Scorsese, o 'Good Will Hunting', la cual dijo que "me encanta". Las series no le atraen tanto, "Sólo veo Suits. Es muy buena. Larga, pero muy buena".

Alcaraz se enfrenta a Lehecka este martes 2 de septiembre en cuartos de final del US Open 2025 / EFE

Esta mejora en su comunicación en inglés le ha permitido establecer vínculos más fuertes con otros tenistas y expresarse con mayor precisión con la prensa. "Ahora estoy más tranquilo, intento responder de la mejor manera posible y hasta disfruto de estas charlas", mencionó el jugador de El Palmar.

"Tengo cero problemas físicos"

Carlos llega en un estado de forma excepcional a los cuartos de Nueva York. Su rival será Jiri Lehecka, un viejo conocido. "Llego muy bien. Tengo cero problemas físicos, lo que me da confianza y tranquilidad. Estos resultados quieren decir que estamos por el buen camino, que se está haciendo un buen trabajo".

Alcaraz está a tan solo tres partidos de ser número 1 del mundo, en caso de que Sinner llegase a la final. El murciano está completando una temporada histórica, que quiere cerrar a lo grande con otro Grand Slam más. Sin embargo, todavía quedan tres obstáculos. Y estos son los más difíciles de superar.