Alcaraz - Opelka: a qué hora y dónde ver el partido de primer ronda del US Open 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Reilly Opelka la madrugada del martes 26 de agosto en el partido de primera ronda del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

El murciano llega en un estado de forma excepcional a Nueva York. Después de conquistar el Masters 1000 de Cincinnati en una accidentada final ante Jannik Sinner, Carlos Alcaraz busca el sexto Grand Slam de su carrera con la posibilidad de recuperar el número uno del ranking sobre la mesa.

El rival de Alcaraz en su debut en el US Open será Reilly Opelka. El gigante estadounidense llega con más descanso que su rival, aunque el murciano es claramente favorito para avanzar de ronda. Sin embargo, deberá andarse con cuidado el tenista de El Palmar con un tenista que cuenta con un servicio imponente como principal arma para dar un susto a Alcaraz en su primer partido del US Open.

Alcaraz y Opelka se verán las caras por primera vez en su carrera durante el US Open 2025. El murciano no quiere sorpresas en su primer partido del US Open en un torneo que quiere arrancar con las mejores sensaciones posibles. En segunda ronda esperarían Bellucci o Shang, dos rivales asequibles antes de una serie de partidos de máxima exigencia contra, a priori, rivales como Medvedev, Shelton, Djokovic o Jannik Sinner en la final.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Opelka en el US Open 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Reilly Opelka, correspondiente a la primera ronda del US Open 2025, tendrá lugar la madrugada de este martes 25 de agosto.

El encuentro se disputará en el último turno vespertino de la Arthur Ashe tras el encuentro entre Venus Williams y Karolina Muchova del lunes 25 de agosto a las 01:00, por lo que dará comienzo sobre las 03:00 horas (CET) de la madrugada del martes en horario de España.

¿Dónde ver el Alcaraz - Opelka de primer ronda del US Open 2025 por TV y online?

En España, los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del torneo de Cincinnati con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.