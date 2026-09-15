El US Open tira la casa por la ventana con sus lujosos regalos para los tenistas: 3.500 dólares, un Oura Ring y una Dyson

El US Open no solo ha sido el torneo con mayor premio económico este año, sino que también ha otorgado todo tipo de regalos lujosos a los participantes del torneo, tanto a los tenistas de la fase clasificatoria como a los ya integrantes del cuadro principal.

Sino que es famoso por consentir a los tenistas que participan en el cuadro principal. Al llegar a Nueva York, los jugadores reciben un paquete de hospitalidad exclusivo tras acudir a la Gifting Suite, que viene a ser la sala de los regalos, donde pueden elegir y llevarse una gran variedad de obsequios de lujo y regalos de los patrocinadores.

A través de varios vídeos compartidos en redes sociales por tenistas como Iryna Shymanovich o otras tenistas, se ha podido conocer qué hay en el interior de estas "gift bags".

Desde tarjetas de crédito hasta tecnología de alta gama

En el vídeo se ve cómo desde la organización han habilitado una especie de tienda donde los jugadores se registran y tienen a su disposición todo un surtido de productos a elegir.

En primer lugar, y para ayudar a cubrir los elevados costes tanto de transporte como de alimentación, y más teniendo en cuenta que el torneo tiene lugar en una ciudad cara como es Nueva York, la organización les entrega un saldo de 2.500 dólares en Uber o Uber Eats.

Además de esta tarjeta, también recibieron una American Express con 1.000 dólares a disposición de los jugadores para gastar en lo que quieran.

No solo tenían regalos económicos, sino que también les daban dispositivos de alta gama como el conocido anillo inteligente Oura Ring, que sirve para monitorizar el sueño, la salud y el rendimiento físico y que tiene un valor de 500 euros.

Regalos de un valor altísimo

Posteriormente, tenían que elegir entre un secador de pelo Dyson Supersonic en el modelo de viaje, que cuesta unos 300 euros, o la otra opción era un masajeador con opciones avanzadas de terapia de luz roja para la recuperación muscular.

Los jugadores tenían a elegir entre tres gorras personalizadas del US Open y de los New York Yankees, además de un llavero metálico con el diseño a elegir. También podían llevarse una fragancia exclusiva de Polo Ralph Lauren que ronda casi los 100 euros.

También les dieron detalles temáticos como botellas de tequila con el nombre del torneo grabado e incluso un palo de golf. Teniendo en cuenta que tan solo por llegar a la primera ronda del cuadro principal de individuales, el US Open pagaba 140.000 dólares.

El US Open se ha salido

Por ejemplo, en comparación con los regalos de la pasada edición de Wimbledon, se puede ver que el US Open ha invertido algo más.

En el caso del Abierto londinense, les regalaron a los tenistas una especie de tote bag, un par de copas personalizadas, una gorra oficial del torneo, un protector solar, tarjetas de regalo para facilitarles su estancia, entre otras cosas.

No solo es cosa del US Open, y es que los torneos como los Grand Slams suelen entregar a los jugadores bolsas de bienvenida de alta gama como cortesía de sus patrocinadores. Lo que sí es cierto es que este año el Abierto estadounidense, sin duda, se ha salido en cuanto a regalos.