El US Open se frota las manos las multas de los tenistas: Sabalenka, Moutet, Darderi...112.500 dólares por perder los papeles

Los organizadores del US Open consiguiron recaudar un total de 112.500 dólares en multas por 20 infracciones al Código de Conducta de los Grand Slam que protagonizaron los tenistas en Nueva York. Desde destrozar raquetas a discusiones en la pista, el Abierto estadounidense pasa factura.

Entre las multas más destacadas del torneo se encuentra la de Luisina Giovannini, sancionada con 20.000 dólares en la qualy. La argentina abandonó su partido de clasificación después de apenas 17 minutos, cuando perdía por 0-5. La multa equivale a 32.000 dólares, más de la mitad del total de dinero que le correspondía por esa ronda.

Por su parte, Corentin Moutet acumula una multa de 15.000 dólares, dividida entre 5.000 dólares por abuso de raqueta o material y 10.000 dólares por una infracción relacionada con la vestimenta o el equipamiento.

El italiano Luciano Darderi suma 10.000 dólares en multas, correspondientes a dos sanciones de 5.000 dólares por abuso de raqueta o material. En uno de sus partidos, el italiano destruyó la raqueta golpeándola repetidamente contra la pista y posteriormente entregó los restos a un espectador.

20 tenistas tienen que pasar por caja

Terence Atmane ha sido sancionado con 7.500 dólares por abuso verbal después de protagonizar un tenso intercambio con el fisioterapeuta del torneo, que le negó un strap al considerar que sufría calambres y no una lesión.

También aparece Jaime Faria, con una multa de 7.500 dólares, aunque no se ha precisado públicamente el motivo exacto de la sanción, que podría estar relacionado con una obscenidad audible u otra infracción.

Por último, Aryna Sabalenka recibió una multa de 7.500 dólares por abuso de raqueta y material después de destrozar su raqueta tras perder la final ante Elena Rybakina. Durante el encuentro, la bielorrusa también recibió una code violation por ball abuse.

A Arthur Fils le han multado con 5.000 dólares por tirar la raqueta en su derrota de primera ronda ante Tsitsipas. Belinda Bencic también recibió la misma cantidad por conducta antideportiva tras enviar una pelota hacia un recogepelotas que acabó golpeando a alguien en las gradas.

El objetivo: el profesionalismo y el 'fair play'

Dalibor Svrcina y Francisco Cerúndolo tendrán que pagar 5.000 dólares cada uno por destrozar la raqueta. Arthur Géa, Tristan Boyer, Sebastian Ofner, Otto Virtanen y Vilius Gaubas también han recibido una multa de 2.500 dólares por el mal uso de la raqueta.

Otros jugadores sancionados completan las 20 infracciones. El abuso de raqueta es, con diferencia, el motivo más frecuente. Estas multas forman parte del Grand Slam Code of Conduct, que persigue el fin de mantener el profesionalismo y el fair play.

Las sanciones se descuentan directamente del prize money del jugador. En esta edición del US Open, el torneo repartió un récord de 108 millones de dólares en compensación a los jugadores. Los campeones de individuales se llevaron 5,5 millones de dólares cada uno.

En el caso de la finalista, Aryna Sabalenka, se embolsó 2,8 millones de dólares brutos, a los que tendrá que restarle su multa tras una actitud pésima después de su derrota.

Es comprensible que en un torneo de esta magnitud y con esa presión extra, las explosiones de frustración sean habituales, pero el circuito las penaliza para que no se conviertan en norma. Sabalenka, quien ha sido destronada del número 1, no pudo contener la rabia tras no poder revalidar su título por tercera vez consecutiva.