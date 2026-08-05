El US Open, en el aire: Alcaraz siembra la duda tras bajarse de Cincinnati

Tampoco será Cincinnati. El propio torneo anunció la baja de Carlos Alcaraz, al que se esperaba para la última cita del calendario antes del US Open. Los aficionados confiaban en que su regreso iba a ser en el torneo estadounidense, que sirve de preparación para el Grand Slam neoyorquino. Sin embargo, Charly todavía no está a punto y no piensa arriesgar.

"Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!", escribió el torneo de Cincinnati en sus redes sociales. De este modo, esta edición tendrá a un campeón distinto y el español perderá 1.000 puntos en el ranking ATP.

La ausencia del murciano en Cincinnati deja más en el aire que nunca su participación en el US Open. Y es que lleva desde el mes de abril sin competir, y empezar directamente en el último Grand Slam del año sería una prueba física arriesgada tras tanto tiempo de inactividad. Sin embargo, desde hace días se apunta que la lesión evoluciona favorablemente, por lo que tampoco puede descartarse su regreso en Nueva York.

Si juega el US Open, su primer partido ya será directamente a cinco sets. Una prueba complicada si le toca un rival mínimamente peligroso, ya que adaptarse a las condiciones y al ritmo competitivo no puede hacerse de un segundo a otro. Sus 'looks' y todo lo que ha dejado entrever en los entrenamientos es que su objetivo es el de llegar a Nueva York. Y queda menos de un mes.

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar / Real Sociedad Club de Campo de Murcia

Es importante recordar que Alcaraz ganó el pasado US Open, por lo que también defiende título en este caso. Aunque los 2.000 puntos puedan pasar a un plano secundario, el murciano no quiere perderse el que sería su tercer Grand Slam de manera consecutiva. Aunque ganó el Open de Australia, quiere al menos intentar alzar un segundo, aunque visto lo visto se antoja muy complicado.

Sin riesgos

La decisión de no jugar en Cincinnati se ha dado después de que haya intensificado los entrenamientos al aire libre. Seguramente tanto el equipo como el propio tenista se hayan dado cuenta de que todavía no está al nivel óptimo para competir y que jugar el Masters 1000 previo al US Open era demasiado arriesgado. Adelantar tiempos sin necesidad.

La muñeca es una zona muy delicada para un tenista. Desde el mes de abril, todo el equipo de Alcaraz se ha tomado con mucha calma la recuperación. Más vale volver un poco más tarde que arriesgarse a una recaída o lesión más grave. Llegados a este punto, cualquier mínima duda prolonga los tiempos, manteniendo la misma filosofía de los últimos meses.